OSB'ler taleplerini Bakan Varank'a iletti

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu'nun (OSBÜK) düzenlediği istişare toplantısında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, OSB başkanları ve bölge müdürleri ile bir araya geldi.

Yoğun katılımla yapılan toplantının açılışında konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye'nin pandemiye ve küresel ekonomideki tüm zorluklara rağmen OSB'lerin sanayi üretimindeki gücünü koruduğunu dile getirerek, yaşanan süreçte organize sanayi bölgelerinin üretime katkısının kritik olduğunu anlattı. Kütükcü, “Bugün Türkiye istihdamını koruyorsa, bu başarının altında pandemiye rağmen tarihinde ilk kez 2 milyon istihdamı aşan organize sanayi bölgelerimiz vardır. Bu camia her zaman olduğu gibi bu dönemde de üzerine düşeni hakkıyla yapmış, ülkemizin üretim gücüne güç katmıştır. OSBÜK ve OSB'ler olarak bu süreçte olumsuzluğa değil çözüme odaklandık. Sorunlarımızın çözümünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız başta olmak üzere tüm bakanlık ve ilgili kurumlarla istişare ediyoruz” şeklinde konuştu.

“OSB'ler pandeminin kayıplarını telafi etti”

Pandemi sürecinin ilk dönemlerinde organize sanayi bölgelerinin elektrik tüketiminin düşüşe geçtiğini hatırlatan Kütükcü, Nisan ayında elektrik tüketiminde dibi gören OSB'lerin elektrik tüketiminde Temmuz ayıyla birlikte toparlanma başladığını ifade ederek, “Şu anda ise pozitif tarafa geçtik. OSB'lerimiz pandeminin kayıplarını telafi etti diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

“İlçe bazlı teşvik gündem oldu”

OSB'lerin bazı taleplerini Bakan Varank'a ileten Kütükcü, hayata geçirilen ilçe bazlı teşvik sistemi için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere çalışmaya emek veren herkese teşekkür etti. Kütükcü şunları kaydetti:

“Bizim, tarıma dayalı ihtisas OSB'lerimiz de dâhil toplam 343 organize sanayi bölgemiz var. Bu OSB'lerimizin 222 tanesi il merkezi dışında kalan ilçelerimizde. Taşra ilçelerimizde 222 OSB'miz olmasına rağmen yeni teşvik sisteminde ilan edilen toplam 263 ilçenin ise sadece 28'indeki 30 organize sanayi bölgemiz bu teşviklerden yararlanabiliyor. Elbette bu 30 ilçe OSB'mizin yatırımlarında hareketlilik olacaktır. Ancak ülkemizin tamamında yeni bir yatırım ivmesi kazanabilmemiz için özellikle doluluk oranı düşük olan diğer ilçe OSB'lerimizin de iki alt bölge teşvikinden yararlanmasını talep ediyoruz.”

“OSB'ler SCADA konusunda TEİAŞ'tan çözüm bekliyor”

Organize sanayi bölgelerinin Türkiye'nin üreten gücü olduğunu kaydeden OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSB'lerin Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ) ile ilgili taleplerini anlattı. TEİAŞ'ın SCADA bağlantısı yapmayan OSB'lere ceza yazmaya devam ettiğini söyleyen Kütükcü, “Bu konuda cezaların durdurulması ve süre uzatımı talebimizi OSBÜK olarak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza ilettik. Bu sorunun çözümü için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın desteğinize ihtiyacımız var” diye konuştu.

“Enerji Bakanlığının düzenlemesine ihtiyaç var”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Nisan ayında yayımlanan OSB Uygulama Yönetmeliği ile önemli bir adım atarak, OSB katılımcılarının kendi ihtiyaçlarını karşılamaları için çatı ve cephenin dışında da güneş enerjisi santrali kurmalarının yolunu açtığını ancak bu konuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bir yönetmelik düzenlemesi yapması gerektiğine vurgu yapan Kütükcü, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın Enerji Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin ‘Başvuruda Bulunabilecek Tesisler' başlığında bir düzenleme yapması gerekiyor. Biz bu konuda önerimizi, talebimizi hem EPDK'ya hem de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza ilettik. Bu düzenlemenin hızla yapılması için de camiamız adına Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın desteklerinizi bekliyoruz” dedi.

“Türkiye birçok ülkeden pozitif ayrıştı”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının son 5 ayda attığı adımları özetleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, yılın ikinci çeyreğinin küresel ekonomi ve Türkiye açısından zorlu geçtiğini söyledi. Artan belirsizlik ile durma noktasına gelen dış ticaret ve iç talepteki düşüşün yeni bir düzen getirdiğini aktaran Bakan Varank, kaygan bir zeminde dengede durulmaya çalışıldığını ve Türkiye'nin bu konuda başarılı olduğunu söyledi. Verilen ekonomik mücadeleyle birçok ülkeden pozitif yönde ayrışıldığını söyleyen Bakan Varank, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde istihdam, finansman ve sosyal yardım alanlarında kritik adımlar attık. Sosyal Koruma Kalkanı alanındaki politikalarımızla 15 milyona yakın vatandaşımızın hayatına dokunduk. Kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği ve sosyal destek programlarıyla vatandaşlarımıza 33 milyar liraya yakın ödeme yaptık. Sizlerin de özverisiyle, sanayi üretimi sokağa çıkma kısıtlamaları varken dahi durmadı” şeklinde konuştu. Uygulanan politikalar ile hazirandan itibaren ekonominin tekrar canlanmaya başladığını ifade eden Varank şunları kaydetti: “İmalat sanayinde siparişler, üretim, kapasite kullanım oranları ve ekonomik güven göstergeleri yükseldi. Bugün İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi açıklandı. Eylül ayında 52.8 değerini alan endeks, 4 aydır eşik değerin üzerinde bir performans gösteriyor. Bugünkü veride en dikkat çekici gelişmeyse, istihdam oluşturma hızının güçlenmesi oldu. Firmalar artan siparişler doğrultusunda, Şubat 2018'den beri en yüksek oranda istihdam artışı gerçekleştirdi. Üretim 10 sektörün sekizinde artış gösterirken, en hızlı üretim artışı kimya, plastik ve kauçuk kategorisinde oldu" diye konuştu.

Elektrik tüketim rekoru kırıldı

OSB'lerdeki elektrik tüketiminin de artış eğiliminde olduğunu söyleyen Varank, “Organize Sanayi Bölgelerimiz, Eylül'ün ilk 25 gününde son 6 ayın elektrik tüketimi rekorunu kırdı. Mart'a göre yüzde 7 daha fazla elektrik tüketiliyor, bu üretimin izlediği seyir açısından çok anlamlı bir gösterge. Dolayısıyla üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, şimdiden güçlü bir büyümeye işaret ediyor. Ümit ediyorum ki, bu performansı yılın son çeyreğinde de sürdürecek, 2021'e iyi bir başlangıç yapacağız” şeklinde konuştu.

Reel sektörün ilk 8 aydaki yatırım talebinin içinde bulunulan salgın koşullarına rağmen geçen seneye göre yüzde 30 daha fazla olduğu bilgisini veren Bakan Varank, Ağustos ayında 911 yeni teşvik belgesi düzenlediğini söyledi. Bakan Varank, ayrıca bu belgelerin yatırıma dönmesi sayesinde 18 milyar liranın üzerinde yatırım yapılacağını ve 28 bin 400 kişiye yeni iş imkânı oluşturulacağını aktardı.

“Türkiye, dünyanın izlediği ülke oldu”

Salgın döneminde de kritik ihtiyaçlardan birisi olan yoğun bakım solunum cihazının rekor sürede seri üretim bandından indirildiğini anlatan Bakan Mustafa Varank, “Hem ülkemize hem de zor durumdaki ülkelere nefes olduk. 60 yıllık hayalimiz olan Türkiye'nin Otomobili fabrikasının temellerini Gemlik'te attık. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programımızın makine sektöründeki 10 projesine destek vermeye başladık. Dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezini ülkemize kazandırdık. Aşı ve ilaç geliştirme alanında yürüttüğümüz projeler sayesinde, takip eden değil, tüm dünyanın dikkatle izlediği ülkelerden biri olmayı başardık. Bu çalışmaların sanayi ve üretimle bağlantısını da kurduk. Ar-Ge'den ürüne dönüşümü ve ticarileşmeyi destekledik. TSE kanalıyla güvenli üretim, güvenli hizmet, güvenli turizm ve Okulum Temiz Belgeleri vermeye başladık. Bu başlıklarda şimdiye kadar bin 676 belge verdik” dedi.

Yapısal reformların da hız kesmediğini söyleyen Varank, ilçe bazlı teşviklere ilişkin şunları söyledi:

“Yaptığımız düzenlemeyle teşvik tarihimizde ilk defa şehirlerimizin önemli bir talebi olan ilçe bazlı teşvik sistemini hayata geçiriyor olacağız. Böylece aynı ilde bulunan ilçeler arasında gelişmişlik farklılıklarını ortadan kaldıracak, oralara yatırım çekebilecek benzersiz bir adım attık. Bu işin mutfağında veri bazlı analizler var, bakanlığımız en ince detayına kadar hesaplamaları yaptı. Tüm il ve ilçelerimizin sosyoekonomik gelişmişlik endekslerini güncelledik. Yeni sistemle birlikte illerin gelişmişlik endeksi daha düşük ilçelerinde yapılacak yatırımlar, bir alt bölge desteklerinden faydalanabilecek. Eğer bu yatırımlar, o ilçenin organize sanayi bölgelerinde yapılıyorsa, işte o zaman doğrudan 2 alt bölge teşviğinden yararlanabilecek. Böylece görece dezavantajlı ilçelere daha fazla yatırım gidebilecek. Dezavantajlı ilçeler, hem bulundukları ilin hem de komşu ilçelerin seviyelerine daha hızlı erişebilecek, istihdam artacak, yatırım artacak, ve ekonomik hayat canlanacak” ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, bu süreçte SGK işveren prim desteğinden Girişim Sermayesi Fonu'na kadar birçok yeniliklere imza attıklarını anlattı. Konuşmaların ardından OSB Başkan ve bölge müdürlerinin talepleri istişare edildi.