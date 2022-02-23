OSB'lerdeki 61 binden fazla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ulusal Staj Programı'ndan yararlanacak

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre da, “Staj Seferberliği Programı”nın ismi, kapsamının istihdam politikaları doğrultusunda genişletilmesi nedeniyle değiştirildi. Bu yıl ilk kez sanayinin can damarı mavi yaka insan kaynağını yetiştiren OSB'lerdeki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde eğitimine devam eden genç yetenekler de “Ulusal Staj Programı” aracılığı ile sunulan imkanlardan faydalanabilecek.

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) olarak OSB'lerde faaliyetini sürdüren işletmelerin, özellikle KOBİ'lerin stajyer ihtiyaçlarının liyakati ve fırsat eşitliğini önceleyen program kapsamında karşılanabilmesi talebini Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'ne ilettik. Ofisimiz bu kıymetli programa OSB'lerde faaliyet gösteren işverenlerimizi dahil etme talebimizi kabul etti ve programı pilot uygulama kapsamında OSB'ler içerisinde yer alan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencilerimizin de başvurusuna açarak önemli bir ihtiyacımıza cevap verdi” dedi.

Kütükcü, 31 Mart'a kadar başvuruya davet etti

Kütükcü, program aracılığıyla OSB'lerin içerisindeki MTAL'lerde eğitim-öğretim gören 61 binden fazla öğrencinin istihdam edilebilirliklerinin OSB işverenlerinin de desteği ile güçlendirileceğini ve özellikle KOBİ'lerin insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasının kolaylaştırılacağını kaydederek, gençleri 31 Mart tarihine kadar kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden başvuruda bulunmaya davet etti. Sanayi üretiminin yüzde 45'ini gerçekleştiren organize sanayi bölgelerinin aynı zamanda 81 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirdiğinin altını çizen Kütükcü, OSB'lerin Ulusal Staj Programı'na dahil edilmesinin hem ülkemizin istihdam politikaları hem de gençlerin gelişimleri açısından son derece önemli olduğunu kaydetti. Program sayesinde sanayi için nitelikli insan kaynağı yetişeceğine, işbaşı eğitimi ile öğrencilerin bilgi ve tecrübesinin artacağına dikkat çeken Kütükcü, “Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisimiz tarafından yürütülen Ulusal Staj Programı'na OSBÜK ve organize sanayi bölgelerinin dahil edilmesi camiamız için çok önemli ve kıymetli bir kazanımdır. Yapılan bu çalışma için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Ofis Başkanımız Salim Atay olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bünyesinde MTAL bulunduran 70 organize sanayi bölgemiz ve 81 okulumuzda 61 binin üzerinde 10., 11. ve 12. sınıf öğrencilerimiz programdan yararlanacak. Kariyer Kapısı üzerinden staj teklifi alan gençlerimiz, OSB'lerdeki sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu yetkinlikler kapsamında işbaşı eğitimine tabi tutulacak ve sonrasında da işverenlerimizin talepleri doğrultusunda istihdam edilebilecek. Böylece sanayinin ihtiyacı olan niteliksel dönüşüme büyük katkı sağlanmış olacak” diye konuştu.