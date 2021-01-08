OSB'lerin elektrik tüketimi aralık ayında da arttı

Türkiye'nin sanayi üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını gerçekleştiren Organize Sanayi Bölgelerindeki (OSB) üretim, geçtiğimiz yılın aralık ayında da artışını sürdürdü. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, pandemiye rağmen üretim kararlılığını sürdüren OSB'lerde geçtiğimiz yılın aralık ayında elektrik tüketiminin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.8 arttığını, 2020 yılının tamamında ise artışın yüzde 1.6 olarak gerçekleştiğini söyledi.

Türkiye'de sayıları 348'e ulaşan OSB'lerin çatı kuruluşu OSBÜK olarak elektrik tüketimlerini düzenli olarak takip ettiklerini anlatan OSBÜK Başkanı Kütükcü, “OSB'lerde elektrik tüketiminde yaşanan değişimler, ülkemizdeki sanayi üretiminin seyrini göstermesi açısından çok önemli. Bugün baktığımızda OSB'ler pandemiye rağmen Türkiye'nin sanayi üretimindeki lokomotiflik rolünü sürdürdüğünü görüyoruz” dedi.

Pandeminin ilk günlerinde yaşanan belirsizlikle birlikte OSB'lerinde elektrik tüketiminde yüzde 30'un üzerinde düşüş yaşandığını anlatan Kütükcü, OSB'lerin bu şoku kısa sürede atlatmayı başararak, hızlı bir toparlanma refleksi gösterdiğinin altını çizdi. Kütükcü, şunları söyledi:

“Pandeminin ilk dönemlerinde nisan ayında OSB'lerimizin elektrik tüketiminde yüzde 30.78, mayıs ayında ise yüzde 29.4 kayıp yaşadık. Temmuz ayında ise yüzde 3.7 gibi bir düşüş kaydedildi. Ancak bu üç ayın dışındaki tüm aylarda OSB'lerimizin elektrik tüketimi pozitif tarafta seyretti. Yani OSB'lerimiz, pandeminin tüm zor şartlarına rağmen 2020 yılında da üretimden hiç kopmayarak yılın 9 ayında pozitif alanda kalmayı başardı. 2020 yılının tamamına bakacak olursak, elektrik tüketiminde 2019 yılına göre yüzde 1.6'lık bir artış olduğunu, OSB'lerimizin 2020'yi pozitif alanda kapattığını görüyoruz. Bu başarının mimarı organize sanayi bölgelerimizdeki 64 bin işletmemizi, çalışanlarını ve bu işletmelere hizmet üreten OSB yöneticilerimizi kutluyorum.”

Açıklamasında 2020 yılında Türkiye'de 14 yeni OSB kurulduğunu hatırlatan Kütükcü, 2021 yılının ilk OSB'sinin de Mardin Midyat'ta kurulduğunu, böylece ülkedeki OSB sayısının 348'e ulaştığını sözlerine ekledi.