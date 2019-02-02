OSB'lerin yatırım avantajları artıyor

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği" ile "Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği"nin OSB'lerin yatırım avantajlarını artıracağını ve Türkiye'nin sanayi üretimini güçlendireceğini vurgulayarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a teşekkür etti.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği" ile "Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği"ni değerlendirdi. Organize sanayi bölgelerinin her metrekaresinin Türk sanayisinin geleceği için kritik öneme sahip olduğunun altını çizen Kütükcü, yeni yönetmelikle OSB'lerde tahsis edilmemiş parsellerle ilgili getirilen 30 gün içinde neticelendirme sınırının son derece yerinde bir karar olduğunu söyledi.

“OSB'lerde arsa tahsis süreci hızlanacak”

Yeni OSB Uygulama Yönetmeliğinde hem OSB'lerin yatırım avantajlarını artıran hem de bölgeye yatırım yapacak sanayicileri rahatlatan bazı düzenlemeler olduğuna işaret eden Kütükcü, “Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yeni OSB Uygulama Yönetmeliği, OSB'lerimizin yatırım avantajlarını artıran bazı düzenlemeler içeriyor. Bunlardan birisi, OSB'lerde tahsis edilmemiş parsellerle ilgili getirilen 30 gün içinde neticelendirme sınırı. Yeni OSB Uygulama Yönetmeliğine göre, her metrekaresi ülkemizin geleceği için çok kıymetli olan OSB'lerimizde, yatırımcılarımızın arsa tahsis başvuruları 30 gün içinde neticelendirilecek. Yatırımcı reddedilirse 15 gün içinde gerekçeli karar hem yatırımcıya hem de Bakanlığa bildirilecek. Böylece ne OSB'miz ne de yatırımcımız zaman kaybedecek. Bu düzenleme şu anda ortalama yüzde 74 doluluk oranına sahip OSB'lerimizin doluluk oranlarının artmasında, yani sanayi üretiminin güçlenmesine de çok kritik bir adım olmuştur” şeklinde konuştu.

OSB yatırımcısını rahatlatacak düzenleme hayata geçti

Yeni yönetmelikle OSBÜK'ün talep ettiği OSB'lerde işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile ilgili de bir düzenleme getirildiğini belirten Kütükcü, şunları söyledi:

“OSB'lerde yapı ruhsatını almış olup belirtilen sürede iş yeri açma ve çalışma ruhsatını alamamış olan katılımcılar için uzatma süreleri yeniden başlatıldı. Bu düzenleme de OSB'lerde arsa tahsis hakkı kazanmış ancak mevcut ekonomik şartlardan dolayı yatırımını yapamamış, çalışma ruhsatını alamamış sanayicilerimiz için çok kıymetli. Ayrıca 1 Nisan 2002'de yayımlanan ve bugüne kadar birçok kez değişikliğe gidilen OSB Uygulama Yönetmeliği maddelerinin sadeleştirilerek, bütüncül bir yaklaşım sergilenmesi de son derece olumludur. Tüm bu düzenlemeler için başta Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank bey olmak üzere, emeği geçen herkese OSB camiası adına teşekkür ediyorum.”