OSBÜK 21'inci Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

Türkiye'deki 374 organize sanayi bölgesinin çatı kuruluşu olan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu'nun (OSBÜK) 21'inci Olağan Genel Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kurula, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, TOBB Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu ve Türkiye'nin 81 ilindeki OSB Başkanları ve OSBÜK delegeleri katıldı.

Kurultayın açılış konuşmasını yapan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu'nun, istişare kültürünü daha da güçlendirdiğini belirterek, “Her dönem olduğu gibi, bu dönemde de birlik ve beraberlik içerisinde, istişare kültürünü daha da güçlendirerek çalıştık. Bir ve beraber olduk. Biz bir oldukça, engelleri, zorlukları da birer birer aşmayı başardık. Çok çalıştık, çok ürettik, çok ihracat yaptık. Organize sanayi bölgelerimizi, üretim camiasının en güçlü temsilcisi haline getirdik. Sanayi üretiminin, istihdamın, ihracatın lokomotifi olduk. Başarımız sınırları aştı, dünyaya örnek olduk” ifadelerini kullandı.

“Birçok projeyi ve yeniliği beraber çalıştık”

Bakan Yardımcısı Büyükdede ise son 5 yıl içerisinde birçok projeyi ve yeniliği hayata geçirdiklerini kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"Birçok kanun metnini ve yönetmeliklerini birlikte çalıştık. Bu süreç içinde bakanlığımız ve bakanlığımızın değerli personelleri ile hakikaten uyum içerisinde birlikte çalışma fırsatı bulduk. Bu vesileyle de OSB'nin duyduğu gerek kanun metinleri, yönetmelikleri ve gerekirse diğer bakanlıklar ile münasebetlerimizde yapmamız gereken görüşmeleri mevcut yönetim kurulu ile birlikte çözmeye gayret ettik."