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OSBÜK Başkanı Kütükcü: "Bize düşen en önemli görev kalkınan bir Türkiye inşa etmektir"

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, “Organize sanayi bölgeleri olarak bize düşen en önemli görev yatırımlarla, üretimle kalkınan bir Türkiye inşa etmektir.

Bu görevimizi asla unutmadan zorluklara rağmen, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam ediyoruz” dedi.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, ‘millet iradesinin' önemine değinerek, “Milli egemenliği, milletimizin birliğini, beraberliğini esas alan Cumhuriyeti'mizin 97. yılı hepimize kutlu olsun. Millet iradesinin tecelli ettiği ve uğruna ecdadımızın Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde büyük bedeller ödediği vatanımızı büyütmek, bu toprakları ilelebet payidar kılmak hepimizin görevi. Organize sanayi bölgeleri olarak burada bize düşen en önemli görev ise yatırımlarla, üretimle kalkınan bir Türkiye inşa etmektir. Bu görevimizi ve hedeflerimizi asla unutmadan, tüm engellere, zorluklara rağmen, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve camiamızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere ülkemiz için canını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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