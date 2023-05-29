OSBÜK Başkanı Kütükcü: "Büyük Türkiye için yeni reformlar hayata geçirme vakti"

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, "Büyük Türkiye için yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı önceleyen yeni reformlar hayata geçirme vakti" dedi.

Başkan Memiş Kütükcü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunu değerlendirdi. Türkiye'nin bir seçim dönemini daha demokrasi şöleni havasında tamamladığına dikkat çeken Başkan Kütükcü, "Milletimizin teveccühü ile yeniden seçilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Artık seçim dönemi geride kalmıştır. Vakit, Büyük Türkiye için yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı önceleyen yeni reformlar hayata geçirme vakti. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye'yi daha rekabetçi ve güçlü bir üretim ülkesi haline getirmek için hep birlikte daha fazla çalışmak, daha çok üretmek zorundayız. Türkiye'nin üreten gücü organize sanayi bölgeleri olarak bu motivasyonla durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.