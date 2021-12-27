OSBÜK Başkanı Kütükcü: “OSB'lerimiz olabilecek afetlere daha hazır hale geliyor”

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSBÜK ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında imzalanan protokol kapsamında 2021 yılı içerisinde Türkiye genelindeki organize sanayi bölgelerinde 600 bine yakın çalışana afet farkındalık eğitimi verildiğini söyledi. OSB'lerin Türkiye'nin sanayi üretiminde lokomotif rol oynadığını, 67 bin işletmeye ev sahipliği yapan OSB'lerin 2 milyon 200 binin üzerinde kişiye de doğrudan istihdam sağladığını ifade eden Kütükcü, “Ülkemizin sanayi üretiminin yüzde 40'ını gerçekleştiren OSB'lerimizdeki çalışanların ve tesislerin güvenliği son derece önemli. OSBÜK olarak burada özellikle 81 ilimizdeki organize sanayi bölgelerimizde çalışan kardeşlerimizin afet bilincinin artırılması, afet ve acil durumlarında neler yapılacağının doğru bir şekilde öğrenilmesi konusunu çok önemsiyoruz. Bunun için bu yılın Haziran ayında, OSB'lerimizin afet farkındalık ve bilinçlerini artırmak amacıyla AFAD ile bir protokol imzalamıştık. Bu protokol kapsamında 6 ay gibi kısa bir sürede 600 bine yakın OSB çalışanımızın eğitimlerini tamamladık. Önümüzdeki dönemde de bu eğitim ve çalışmalarımıza aralıksız devam ederek, OSB'lerimizin tamamını afetlere daha hazır hale getirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Kütükcü, açıklamasında organize sanayi bölgelerindeki afet ve acil durum eğitimlerini veren AFAD'a ve çalışanlarına teşekkür etti.