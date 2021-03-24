OSBÜK Başkanı Kütükcü: “Türkiye'yi üretim sahasında güçlü tutmak bizim olmazsa olmazımız”

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ile Türk Standardları Enstitüsü (TSE) arasında “TSE'nin Sanayicilere Yönelik Hizmetleri, OSB'lerde Yapılabilecek Muhtemel İşbirlikleri ve TSE'den Beklentiler” konulu istişare toplantısı düzenlendi.

Toplantının açılışında konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, kurumlar arası işbirliğinin ve koordinasyonun önemine değindi. Kütükcü, OSBÜK olarak TSE'nin uluslararası standart geliştiren bir kurum haline gelmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı. Kütükcü, “Hepimizin hedefi Türkiye'nin daha fazla üreterek, daha yüksek katma değer üreterek kalkınmasına, uluslararası pazarlarda daha güçlü bir oyuncu haline gelmesine katkı vermek. Biz bu işi bir takım oyunu olarak görüyoruz. Kurumlarımızın her biri, bu takımın güçlü birer oyuncusu. Bu takımda OSBÜK olarak bizim görevimiz, ülkemizi OSB'lerimizle birlikte üretim sahasında güçlü tutmak. Bu bizim olmazsa olmazımız, vazgeçilmezimiz” şeklinde konuştu.

OSB'lere yönelik TSE eğitimleri başladı

Kütükcü, sanayi tesislerinin küresel rekabet güçlerinin artırılması için standartlar konusunun ve TSE ile yapılacak işbirliklerinin çok önemli olduğuna değinerek, geçtiğimiz ay TSE ile OSBÜK arasında imzalanan işbirliği protokolünü hatırlatarak, “TSE ile imzaladığımız protokol kapsamında, OSB'lerimize yönelik TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi eğitimlerimizi başlattık. Şu anda eğitimler, OSB'lerimizin yoğun ilgisi ile devam ediyor. Bu protokolün içeriğindeki; belgelendirme, muayene ve gözetim, deney ve kalibrasyon gibi alanlarda işbirliklerimizi adım adım uygulamaya devam ederken, yeni işbirlikleri ile ilgili çalışmalarımızı da TSE ile birlikte yürütüyoruz" dedi.

"OSBÜK-OSB Yıldızları-İlk 500 Araştırması devam ediyor"

OSBÜK tarafından OSB'lerdeki sanayi tesislerine yönelik başlatılan OSBÜK-OSB Yıldızları-İlk 500 Araştırması'nın devam ettiğini de hatırlatan Kütükcü, toplantıya katılan organize sanayi bölgesi başkanlarından bölgelerindeki sanayi tesislerini bu araştırmaya katılmaları yönünde teşvik etmelerini istedi. Kütükcü, ayrıca pandemi dolayısıyla OSBÜK tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere başlatılan tablet bağış kampanyasının devam ettiğini de sözlerine ekledi.

“Türkiye ekonomisinin büyük bir kısmı OSB'lerde”

Organize sanayi bölgelerinin Türk sanayisinde lokomotif rol oynadığına dikkat çeken Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ise, “Bakanlık olarak, OSB'lerdeki sanayicilerimizin uluslararası normlarda üretim yapmaları ve dünyaya açılmalarını sağlamak gibi önemli bir görevimiz var. OSB'ler içerisinde 64 binden fazla firma var ve bu büyük bir güç. Türkiye ekonomisinin önemli bir kısmı OSB'ler içerisine şu anda yerleşmiş durumda” şeklinde konuştu.

Büyükdede, TSE'nin de çok iyi bir altyapısının bulunduğunu, var olan kapasitesini iki katına çıkarma çalışması yürüttüklerini ve yeniden yapılandığını anlattı. Sanayicilerin dünyaya açılması ve uluslararası normlara kavuşturulması konusunda çok ciddi çalışmanın içine girdiklerini belirten Büyükdede, OSB'lerde TSE'nin varlığının artacağına işaret etti.

“OSB'ler her alanda önemli görevler ifa ediyor”

Toplantıda bir sunum yapan TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin de, TSE olarak Türkiye'deki OSB'lerin gelişim serüvenine şahit olduklarının altını çizdi. TSE Başkanı Şahin, “Organize sanayi bölgelerinin, Türkiye'de sanayinin gelişmesi, çarpık kentleşme konusundaki mücadelede sanayinin olumsuz etkilerinin azaltılması, sanayicilerin kendi aralarındaki iş birliği imkanlarını birleştirerek daha etkin bir noktaya taşınmasında önemli görevler ifa ettiğini biliyor ve buna inanıyorum” dedi.

TSE'nin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgiler de veren Prof. Dr. Şahin, TSE ile OSBÜK arasında yapılabilecek işbirliklerini dört başlıkla anlattı.

Konuşmaların ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve TSE Başkanı Adem Şahin toplantıya katılan OSB başkanları ile bölge müdürlerinin sorularını cevapladı.