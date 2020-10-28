OSBÜK Ege bölge toplantısında OSB'lere ‘scada' müjdesi geldi

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü'den TEİAŞ'ın SCADA bağlantısından dolayı OSB'lere yazdığı cezalar konusunda müjde geldi.

OSBÜK Ege Bölge Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ve bölgedeki 54 OSB'nin başkanları ile bölge müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve TEİAŞ ile yapılan görüşmeler neticesinde bünyesinde enerji üretim tesisi olan OSB'lerin elektrik üretim bilgilerini TEİAŞ'a anlık aktaracağı SCADA bağlantısından dolayı OSB'lere bugüne kadar tahakkuk ettirilen cezaların iptal edilmesi yönünde görüş birliğine varıldığını söyledi. Kütükcü, ayrıca OSB'lere SCADA bağlantılarını yapmaları için önümüzdeki günlerde açıklanacak “makul bir süre uzatımı” verilmesi, bu ‘makul süre' sonuna kadar da ceza kesilmemesi yönünde de görüş birliği oluştuğunu kaydetti.

Kütükcü, organize sanayi bölgelerinin TEİAŞ'a veri aktarımı yapacağı SCADA bağlantısını önümüzdeki günlerde açıklanacak süre sonuna kadar mutlaka yapmaları gerektiğinin de altını çizdi. Özel sektörün ve sanayi üretiminin zor bir sınav verdiği pandemi sürecinde alınan bu kararın hayırlı olmasını dileyen Kütükcü şunları söyledi:

“OSBÜK olarak, TEİAŞ'ın anlık veri aktarımı yapacak SCADA bağlantısından dolayı organize sanayi bölgelerimize tahakkuk ettirdiği cezaların iptal edilmesi ve süre uzatımı yapılması konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleriyle bir süredir çalışıyorduk. Geldiğimiz noktada yazılan cezaların iptal edilmesi, OSB'lerimize bünyelerindeki enerji üretim tesislerinin üretim verilerini anlık olarak TEİAŞ'a aktaracak SCADA bağlantılarının yapılması için makul bir süre verilmesi ve bu süre zarfında yeni ceza yazılmaması konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ve TEİAŞ ile görüş birliğine vardık. Süreçteki tüm destekleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'e, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanımız Mustafa Elitaş'a, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Hasan Büyükdede'ye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcımız Abdullah Tancan'a OSB camiamız adına teşekkür ediyorum.”

OSBÜK'ten pandemi sürecinde 18 ayrı rapor

Toplantıda OSB başkanlarına ve bölge müdürlerine hitap eden OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Ege Bölgesi'ndeki 54 OSB'nin 250 bin kişiye doğrudan istihdam sağladığını, OSB'lerin bölge ekonomisine önemli katkılar verdiğini ifade etti. Kütükcü, OSBÜK olarak online bölge toplantıları ile Türkiye'deki tüm OSB'lerle bir araya gelmeyi hedeflediklerini belirterek, “Sayın Bakan Yardımcımız Hasan Büyükdede'nin teşrifleriyle yaptığımız bölge toplantılarımız ile bütün OSB'lerimizin sorunlarını, taleplerini dinliyoruz. Bugüne kadar Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Akdeniz, Karadeniz ve Ege Bölgemizdeki 252 OSB'mizle bir araya geldik. Marmara Bölgesi OSB'lerimizle de önümüzdeki günlerde bir araya geleceğiz. Böylece Türkiye'deki 344 OSB'mizin tamamıyla buluşmuş, istişare etmiş olacağız” şeklinde konuştu.

Kütükcü, pandemi sürecinin başından bu yana OSB'lerin talepleriyle ilgili 18 ayrı rapor hazırlayarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklara, EPDK, BOTAŞ gibi kurumlara ilettiklerini ve süreci takip ettiklerini de sözlerine ekledi.

"Bakanlık, OSBÜK toplantılarından ciddi verim alıyor"

OSBÜK bölge toplantılarının son derece faydalı olduğunu kaydeden Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ise, bu toplantıların sorunların çözümü için bir araç olduğunu vurguladı. Büyükdede, organize sanayi bölgelerinin Türkiye ekonomisinde lokomotif bir rol oynadıklarının da altını çizerek, “Bakanlık olarak bu camianın sorunlarını çözmek için sürekli çalışıyoruz” dedi.

Bakan Yardımcısı Büyükdede, toplantının devamında OSB başkanlarının ve bölge müdürlerinin taleplerini dinledi.