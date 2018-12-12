OSBÜK Samsun'a çıkarma yapıyor

OSB Bölge İstişare Toplantısı'nı 14 Aralık Cuma günü Samsun'da yapacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ile Karadeniz Bölgesi'ndeki 56 OSB'nin yöneticilerinin katılacağı toplantıda, OSB'lerin sorunları ve beklentileri bir kez daha masaya yatırılacak. OSBÜK tarafından düzenlenen bölge istişare toplantılarını değerlendiren OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, “OSBÜK olarak 80 şehirdeki tüm OSB'lerimizle bir araya gelmek, OSB'lerimizi daha yakından görerek beklentilerini dinlemek amacıyla bölge toplantıları düzenliyoruz. Geçtiğimiz yılın Eylül ayından bu yana Marmara, Doğu Anadolu, Akdeniz, Ege, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgelerimizdeki OSB'lerimizle buluştuk. 14 Aralık'ta ise Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'ın katılımıyla Karadeniz Bölgemizdeki 18 şehirde üretim yapan 56 OSB'mizle bir araya geleceğiz. Bu 7. Bölge İstişare Toplantımıza Karadeniz Bölgemizdeki tüm OSB'lerimizin yöneticilerini ve ilgili herkesi davet ediyorum” dedi.

Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Ramazan Yıldırım, Amasya, Artvin, Bartın, Bayburt, Bolu, Çorum, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Ordu, Rize, Sinop, Tokat, Trabzon ve Zonguldak'taki OSB'lerin başkan ve yöneticilerinin katılması bekleniyor.