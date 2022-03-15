OSBÜK ve Vodafone'dan e-atık seferberliği

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), Vodafone'la birlikte OSB'lere yönelik elektronik atık (e-atık) projesi hayata geçiriyor. “Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesi kapsamında belirlenen 14 OSB'de elektronik atıklar toplanacak, toplanan elektronik atıkların geri dönüşümünden elde edilen gelirle de okullara kodlama sınıfı açılacak.

Projeyle ilgili bilgi veren OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, her geçen gün artan dijitalleşme ile birlikte elektronik atıkların da artık daha fazla gündeme geldiğinin altını çizerek, “Ülkemizdeki OSB sayımız 364'e ulaştı. Bu OSB'lerimiz ve OSB'lerimizdeki 67 bin işletmemiz, neredeyse tüm iş süreçlerinde dijitale önemli yatırımlar yapıyor. OSBÜK olarak, bu noktada ortaya çıkan elektronik atıkların, geri dönüşümle yeniden ekonomik katma değere dönüşmesi için Vodafone ile birlikte ‘Bu Atıklar Kod Yazıyor' projesini yürüteceğiz. Proje kapsamında ilk etapta 14 OSB'miz pilot OSB olarak belirlendi” dedi.

Pilot 14 OSB belirlendi, hedef projeyi tüm OSB'lerde hayata geçirmek

Kütükcü, proje kapsamında pilot olarak belirlenen 14 OSB ve bu OSB'lerdeki işletmelerin elektronik atıklarının toplanacağını belirterek, “Proje, Adana Hacı Sabancı OSB, Antalya OSB, ASO 2 ve 3. OSB, Bursa Nilüfer OSB, Denizli OSB, Diyarbakır OSB, Gaziantep OSB, İstanbul Beylikdüzü OSB, İzmir Menemen Plastik İhtisas OSB, Kayseri OSB, Kocaeli Gebze Dilovası OSB, Konya OSB, Samsun Merkez OSB ve Tekirdağ Ergene-2 OSB olmak üzere 14 OSB'mizde pilot olarak uygulanmaya başlandı. Bu OSB'lerimizden çalışmayan veya kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli veya elektronik ürünler toplanarak, geri dönüşümle yeniden ekonomiye kazandırılacak. Bu geri dönüşümden elde edilen gelirle de, okullarımıza kodlama sınıfları kuracağız. İnşallah bu projeyi önümüzdeki dönem tüm OSB'lerimizde hayata geçirerek, hem çevremizin korunması hem de elektronik atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması konusunda yeni bir süreç başlatmış olacağız. Bu süreçte işbirliği yaptığımız Vodafone ve tüm yöneticilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Vodafone Türkiye'de hedef, 2025'e kadar e-atıkları yüzde 100 geri dönüştürmek

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel ise Vodafone Türkiye olarak 2025 yılına kadar elektronik atıkların yüzde 100'ünü geri dönüştürmeyi hedeflediklerini vurgulayarak şunları söyledi: “Amaç odaklı şirket olma hedefimiz doğrultusunda 2025 yılına kadar Vodafone Türkiye'nin toplam sera gazı salınımını yüzde 50 azaltmayı ve elektronik atıkların yüzde 100'ünün geri dönüştürülmesini hedefliyoruz. Elektronik atıkların doğru şekilde geri dönüşümünü sağlamak ve bu konuda bilinç oluşturmak üzere ‘Bu Atıklar Kod Yazıyor' projesini hayata geçirdik. Topladığımız elektronik atıkların geri dönüşümünden elde edilen ekonomik gelirle okullara kodlama sınıfı kuruyoruz. Bugüne kadar 7 ilde kodlama sınıfları açtık. Projemize OSBÜK'ün de destek vermesinden mutluluk duyuyoruz. OSBÜK işbirliğiyle projemizi ekosistemimizde yaygınlaştırmaya devam ederek Türkiye'nin farklı illerinde yeni kodlama sınıfları açmayı sürdüreceğiz. Projemize sağladıkları katkı için OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ve yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz. Herkes için daha iyi bir gelecek hedefiyle sürdürülebilirlik alanında değer oluşturan çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.”