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Osman Sarıgün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırı olayıyla ilgili gözaltına alınan Osman Sarıgün, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı olayıyla ilgili gözaltına alınan Osman Sarıgün, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Ankara'nın Çubuk ilçesinde Akkuzulu Mahallesi'nde şehit piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden Osman Sarıgün, jandarmadaki ifadesinin ardından Çubuk Adliyesine getirildi. Savcı sorgusundan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Osman Sarıgün, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Mahallesi'nde 21 Nisan Pazar günü şehit Yener Kırıkcı'nın cenaze töreninde saldırıya uğramıştı. Saldırıyla ilgili, Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığın tarafından başlatılan soruşturmada Osman Sarıgün'ün de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı.Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü savcılık tarafından serbest bırakılırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.


Öte yandan, gözaltına alınan ve bırakılan şüphelilerin dışında saldırıya katılanların tespitine ilişkin çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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