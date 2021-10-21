Osmaniye Valiliği güneş panelleri ile elektriğini artık kendisi üretecek

Kamu Binalarındaki Enerji Verimliliği Uygulamaları Projesi çerçevesinde Osmaniye'de valilik ve kız yurdu binasında yenilenebilir enerji uygulamaları ile güneş panellerinden elektrik üretilecek. Dünya Bankası'nın fon sağladığı projenin ihalesine çıkıldı.

Kamu Binalarındaki Enerji Verimliliği Uygulamaları Projesi çerçevesinde Osmaniye Valiliği'nin akıllı bina dönüşümü “Yeşil Valilik” projesi faaliyete geçiyor. Akıllı bina uygulamasının kız yurdunda da uygulanması planlanıyor. Enerjinin daha verimli kullanılmasının ve tasarruf sağlanmasının hedeflendiği akıllı binada dış cephe yalıtımı, güneş panellerinden elektrik üretimi yapılması ve güneş enerjisi ile sıcak su elde edilmesi, aydınlatma sistemlerinin enerji verimliliği yönünde iyileştirilmesi ve yenilenebilir enerji uygulamalarının kullanılması planlanıyor. AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu'nun öncülüğünde Osmaniye Valiliği ile İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünün katkılarıyla yapılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen projeye Dünya Bankası tarafından fon sağlanıyor. Binalarda enerjinin en verimli şekilde kullanılmasının ve enerji tasarrufu sağlanmasının hedeflendiği projenin ihalesine çıkıldı.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu projeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Projemizle Valiliğimiz Hükümet Konağı kompleksinin tamamında ve kız yurdumuzda çevre ve doğa dostu enerji sağlayan akıllı bina dönüşümünü en kısa sürede faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda yenilenebilir enerji sistemlerini hayata geçirmeyi ve enerjiyi en verimli şekilde kullanarak binalarımızda tasarruf sağlamayı planlıyoruz. İlimize hayırlı olsun“ dedi.

Osmaniye'de yapılan hizmetlerde çevrenin korunmasına özel önem verdiklerini, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) yeşil bir OSB olması için muz serası oluşturulduğunu ifade eden Durmuşoğlu, “Organize Sanayi Bölgemize kurduğumuz muz serası OSB içinde Türkiye'de ilk ve örnek olabilecek nitelikte. OSB'nin sanayi alanında faaliyet gösterirken aynı zamanda yeşili ile göz dolduran bir yer olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Osmaniye'de çeşitli zamanlarda fidan dikimi yapılarak kentin yeşil doğasının korunmasına da gayret gösterdiklerini belirten Durmuşoğlu, Osmaniye'de 28 Temmuz'da yaşanan yangında kaybettikleri orman alanının tekrar kazanılması için de çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti. Yeşil alanların ve çevrenin korunmasının Osmaniye'nin çok daha yaşanılabilir bir kent olmasında önemli olduğunu vurgulayan Durmuşoğlu, “Hizmetlerimiz, vatandaşlarımızın en iyi koşullarda sağlıklı bir çevrede daha yeşil bir ilde yaşaması hedefiyle devam ediyor” diye konuştu.