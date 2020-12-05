İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmanlı Devleti'ne ait bilinen en eski eser, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi'nde

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Osmanlı Devleti’ne ait bilinen en eski eser, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi’nde sergileniyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Osmanlı Devleti'ne ait bilinen en eski eser, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi'nde sergileniyor.


MSB'den yapılan açıklamada, Osmanlı Devleti'ne ait bilinen en eski eserin, Orhan Gazi'nin miğferi olduğu hatırlatılarak, "Yapılan envanter çalışmaları sonrasında Mihalgazi'ye ait olan Kılıç, en eski eser olarak kayıt altına alınmıştır. Mihalgazi'nin Kılıcı, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığımızda sergilenmektedir" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.