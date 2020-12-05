Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Osmanlı Devleti'ne ait bilinen en eski eser, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi'nde sergileniyor.

MSB'den yapılan açıklamada, Osmanlı Devleti'ne ait bilinen en eski eserin, Orhan Gazi'nin miğferi olduğu hatırlatılarak, "Yapılan envanter çalışmaları sonrasında Mihalgazi'ye ait olan Kılıç, en eski eser olarak kayıt altına alınmıştır. Mihalgazi'nin Kılıcı, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığımızda sergilenmektedir" denildi.