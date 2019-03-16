Osmanlı Devleti'nin nadide hazineleri Japonya yolunda

Türkiye'nin yüzlerce yıllık Osmanlı dönemi kültür mirasları Japonya'nın başkenti Tokyo'da sergilenecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açılışını yapacağı sergide teşhir edilecek eserler daha sonra Japonya'nın Kyoto kentine taşınacak.

Osmanlı döneminin günümüze ulaşan yüzlerce yıllık nadide hazineleri "2019 Japonya'da Türkiye Yılı" kutlama etkinlikleri kapsamında Japonya'ya taşınacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Japonya'nın en büyük sergi alanında düzenlenecek olan ‘Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğunda Lale Geleneği' serginin açılışını yapacak.

Türkiye'nin en gözde tarihi mekanlarında sergilenen 185 Osmanlı eseri 20 Mart-20 Mayıs tarihleri arasında Tokyo Ulusal Merkezi'de Japonlarla buluşacak. ‘Osmanlı Sarayında Lale', ‘Topkapı Sarayı ve Sultan' ile ‘Türk-Japon İlişkileri' başlıklı üç bölümden oluşacak sergide Topkapı Sarayı'ndan 162, Dolmabahçe Sarayı'ndan 9, Yıldız Sarayı'ndan ise 14 eser teşhir edilecek.

Japonya'ya taşınacak Osmanlı hazineleri arasında 16'ncı ve 19'uncu yüzyıllara tarihlenen taht, tuğra, sorguç, tören matarası, ok, yay, hançer, kılıç, zırh, kaftan, gülabdan, laledan, seccade, çini, vazolar ve marangoz aletleri gibi eserler yer alacak.

Japonya'nın Kyoto kentinde de sergilenecek kültür mirasları 14 Haziran ile 28 Temmuz tarihleri arasında Kyoto Ulusal Modern Sanat Müzesi'nde teşhir edilecek.