Osmanlı Literatüründe Ben-Anlatıları Çalıştayı düzenlenecek

Seyahatnameler, günlükler, otobiyografiler, sergüzeştnameler gibi kişilerin kendilerinden bahsettikleri metinlerin ele alınacağı çalıştayda, “Osmanlı literatüründe bir ben-anlatısından bahsedilebilir mi” sorusuna yanıt aranacak. Doğu-İslam toplumlarında otobiyografik malzemenin azlığına ilişkin yargının sorgulanacağı etkinlikte, günümüze kadar gelmiş olan günlük, hatırat, otobiyografi, tercümeihâl gibi ben-anlatısı kapsamında değerlendirilebilecek yazı örnekleri üzerinden kendilik bilinci tartışılacak.

Berlin Freie Üniversitesinden Barbara Kellner-Heinkele'nin onur konuşmacısı olduğu çalıştay, Abdülkadir Özcan, Mehmet İpşirli, İhsan Fazlıoğlu, Suraiya Faroqhi, Selçuk Akşin Somel, Cornell H. Fleischer'in de aralarında bulunduğu farklı ülkelerden 60'ın üzerinde bilim insanını bir araya getirecek. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezinin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan çalıştay, ilgili herkesin katılımına açık olacak.