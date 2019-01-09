Osmanlı mirası ortak kültür

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) ve İstanbul Üniversitesi işbirliğinde “Kuzey Afrika'da Toplum ve Siyaset: Dönüşümler ve Meydan Okumalar” başlıklı uluslararası sempozyum düzenlendi.

Türkiye'nin son yıllarda Kuzey Afrika ülkeleri ile yürüttüğü yakın iktisadi, politik ve sosyal ilişkilerin ele alındığı sempozyuma 20'ye yakın ülkeden 120 akademisyen ve uzman katıldı. Türkiye ve Kuzey Afrika toplumları arasında iktisadi ve kültürel alanda ilişkilerin geliştiğinin vurgulandığı sempozyum, göçten ekonomik kalkınmaya, dış politikadan demokratikleşmeye, Osmanlı mirası dolayısıyla sahip olunan ortak kültürün önemine kadar birçok konuyu ele aldı. Sempozyumun açılışında konuşan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, Kuzey Afrika'nın ve Türkiye'nin tarih boyunca sahip olduğu ortak kültürel mirasa dikkat çekti. Bu ortak tarihi miras üzerinden kendi geleceğini kendisi çizen bir bölgenin önemine değinen Uysal, “Sempozyumun gelecekte bölgede daha yakın ilişkilere vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Sempozyumun kapanışında konuşan AK Parti Milletvekili ve Libya Özel Temsilcisi Prof. Dr. Emrullah İşler ise, Türkiye'nin bölge ülkelerinin istikrarını istediğini ve bölge ülkeleriyle birçok alanda işbirliği ve tecrübe paylaşımı yapabileceğini söyledi. İşler, özellikle yapılan bu tür sempozyum ve çalıştayların bölgeyi anlamaya, akademik ve kültürel alanda ortak anlayış geliştirmeye ve bölgeyi tanımaya yardımcı olacağını vurguladı.