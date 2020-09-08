Osmanlı Ocakları Adana il teşkilat toplantısı yapıldı

Canpolat, Osmanlı kültürünü ve medeniyetini yaşayıp yaşatmak için kurulmuş Osmanlı Ocakları'nın her alanda olduğu gibi Adana'da da faaliyetlerinin yürütüldüğünü söyledi.

Kadir Canpolat, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada yeni süreçte teşkilatların gözden geçirilerek yeni atamaların yapıldığını bildirdi. Karaisalı Osmanlı Ocakları İlçe Başkanlığına Hasan Aygün'ün atandığını duyuran Canpolat, ilçe başkanına başarılar dileyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizim Cumhuriyetin değerlerinde göz bebeğimizdir. Osmanlı medeniyeti de bizim ecdadımızın mirasıdır, kültürüdür. Biz Cumhuriyetin değerlerinde ecdadımızın izini sürmeye devam edeceğiz. Adana Osmanlı Ocakları diğer il başkanlıklarımız gibi tüm ilçelerde yapılanmaya devam edecektir. Diğer ilçe başkanlıklarımıza atanmak isteyen, görev isteyen Osmanlı torunları Adana il başkanımız Yasin Demirdüzen'e bizzat müracaat etmeleri gerekir. Hamdolsun görüyoruz ki, teşkilatımıza ilgi her geçen gün artmaktadır. Bizler de teşkilatlarımızı bu yeni şartlara göre hazırlıyoruz. Başkanımız Hasan Aygün kardeşimizi görevinden dolayı tebrik edip, başarılar diliyorum."