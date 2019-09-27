Osmanlı Ocakları Başkanı Canpolat: “Davutoğlu'nun Osmanlı Ocakları'nı bitirme planı çöktü”

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti Genel Başkanı olduğu dönemde bir genelge çıkarttırarak Osmanlı Ocaklarını lav ettirmek istediğini belirterek, “Recep Tayyip Erdoğan'a sadakat yemini etmiş ve 15 Temmuz'da direnecek bir teşkilatı lav etmek istemiş ve bir genelge çıkarılmıştı. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı müfettişleri derneğimizi denetledi. İddia edildiği gibi bir usulsüzlük çıkmadı. Usulsüzlük iddiaları üzerine Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde 2018/598 dosyasında yargılanma süreci başlandı ve ikinci duruşmada beraat kararı çıktı” dedi.

Osmanlı Ocakları'nın AK Parti'yi sevdiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olduğunu belirten Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Osmanlı Ocakları'nın ve şahsının bilerek hedef alındığını söyledi. Küstürülmek istenilen Osmanlı Ocakları'nın 15 Temmuz'dan önce çıkarılan bir genelge ile sahadan itilmek istendiğini, fakat kendisi ve Osmanlı Ocakları teşkilatlarının 15 Temmuz Darbe Girişimi gecesi AK Parti Genel Merkezi önünde ölümüne nöbet tuttuklarını hatırlatan Kadir Canpolat, “Bu yetki bana AK Parti Genel Merkezi'nden verilmiştir. Bir taraftan zamanın Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım açılışlarımızı yaparken, diğer taraftan Davutoğlu genelge çıkartıp bizleri sahadan itmek istiyordu. Merak eden arkadaşlara şunu söyleyebilirim, 15 Temmuz gecesine ait AK Parti Genel Merkezi'nin kamera kayıtlarına bakabilirler. Yani darbeye direnen ve Erdoğan'ı ölümüne destekleyen Osmanlı Ocakları, bu beraat kararıyla anlaşılıyor ki, bilerek ve kasten hedef haline getirilmiştir. Aslında Davutoğlu'nun, Osmanlı Ocakları üzerinden Erdoğan'ı hedef alarak bu genelgeyi çıkardığını düşünüyoruz. Çünkü gönüllü hizmet veren ocağımız AK Parti'ye oy kazandırmaktadır. Siz nasıl bir Genel Başkansınız ki partinize oy veren ve gönüllü çalışan bir teşkilatı hedefe koyuyorsunuz? Burada mesele şudur, Erdoğan'sız bir AK Parti hayali ve mücadelesi. Bugün Türkiye'nin en güçlü STK'sı olan Osmanlı Ocakları'nı AK Parti'den uzak tutmaya çalışanların niyetleri apaçık ortadadır. Amaç, AK Parti'yi, Erdoğan'ı sevenlerinden uzaklaştırmaktı. Genelge çıkartarak ve FETÖ'nün gerçeği yansıtmayan iddialarıyla Osmanlı Ocakları hedef alınmıştı” diye konuştu.

Zaman Gazetesi ve Samanyolu TV önünde 17-25 Aralık'tan sonra ve 15 Temmuz'dan önce eylem yaparak siyah çelenk bıraktıklarını hatırlatan Canpolat, “O günden sonra FETÖ Osmanlı Ocakları'nı hedefe koymaya başladı. Erdoğan'a sahip çıktığımız için sürekli hedef haline geldik” diyerek Osmanlı Ocaklarının FETÖ yanlısı birçok kişi tarafından hedefe konulduğunu belirtti.

Osmanlı Ocaklarında usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine haklarında dava açıldığını belirten Kadir Canpolat, “Allah'a şükürler oldun 12. Ağır Ceza Mahkemesi hak ettiğimiz beraat kararını verdi. Şimdi böyle asılsız iddialarla genelge çıkaranlar bu milletin huzurunda ve Mahkeme-i Kübra'da ne yapacaklar merak ediyoruz. Bugün AK Parti adına Osmanlı Ocakları hakkında genelge çıkaranlar ihraç edilmiştir. Bizler ise AK Parti için üye topluyoruz. İşte herkes hak ettiği yerde” dedi.