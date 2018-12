Osmanlı Ocakları Derneği Başkanı Kadir Canpolat : ”Uyuşturucu ödediğimiz en büyük bedeldir”

Osmanlı Ocakları ve Sivil Toplum Kuruluşları Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Uyuşturucu ile mücadele' konulu konferansta konuşan Osmanlı Ocakları Derneği Başkanı Kadir Canpolat, “Bu millete çeşitli hile ve kumpaslarla bedel ödetenler şimdi de çağın vebası uyuşturucu illetiyle bedel ödetilmek İsteniyor”dedi.

Uyuşturucu ile mücadele konulu konferansta ilk olarak konuşan Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu uyuşturucunun insan sağlığı üzerinde verdiği zararlarını anlattı. Konferansta daha sonra konuşan Osmanlı Ocakları Derneği Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat asrın illeti olarak nitelendiğini uyuşturucu ile Türk milletine bir bedel ödettirilmek istediğini belirterek, “Biz asırlardan evvel Anadolu'yu yurt etmek için girmeseydik dünya bugün bu ahlak be bu düzende olamazdı. Biz bu coğrafyaya bedel ödedik girdik. Bu coğrafya öyle bir vatan ki her zaman ev hanesinden bedel ister. Biz bu bedeli gerek PKK terör örgütüne, gerek FETÖ'ye, gerekse içte ve dıştaki hainlerle ödedik. Ödemeye de devam ediyoruz. Her şartta ödenen bedelin bir de her asırda toplu bedelleri vardır. Bu toplu bedellerden biri 1453'de, bir diğeri 1808'de, bir diğeri 1923'de ve en son ağır bedel 15 Temmuz 2016 tarihinde verilmiştir. Bu coğrafyada yaşamak bedel istiyor işte ahlakın membası olan yurdunuz ahlaksızlıkla yeni bedeller ödetilmek isteniyor. Kardeşlik yurdu olan memleketimiz birbirimiz için Kürdü, Türkü cephede savaşmamıza rağmen birbirimize düşürülmek isteniyor. Bedel müslümanlar arasında alevi -sünni ve mezhep kavgalarıyla güzel selam dini olan İslam dini tahkir edilmek isteniyor. Bedel üstüne bedel ödeniyor durmayan kan milletimizin kanı ya cephede savaşta yada terör olaylarıyla sürekli akı veriyor. Bu bedeller bu millete artık yeter. Şimdi de uyuşturucu illetiyle milletimiz büyük bir bedel ödüyor”dedi.

Bu millete çeşitli hile ve kumpaslarla bedel ödetenlerin şimdi de çağın vebası uyuşturucu illetiyle bedel ödetmek istenildiğini bildiren Kadir Canpolat şöyle dedi: “ Dünyanın huzur dolu geleceğini tesis edecek milletimizin evlatları şimdiden arzulanıyor. Bilmiyorlar Türkiye ye ödetilen her beden aslında dünya geleceğine ödetilmiş bir bedeldir. Dünyanın huzuruna ahlakına sosyal düzenine ödetilmiş bir bedeldir. Neden mi ? nasıl mı ? Çünkü önce Osmanlı şimdi de Türkiye dünyaya adalet örneğidir. Barış örneğidir. Kardeşlik örneğidir. Hoşgörü örneğidir. İnsanca yaşama ve yaşatma örneğidir. İnsan ve canlı milliyetçiliği yapılan büyük bir yuva örneğidir. Bu yüzden bu coğrafyada yaşayan herkes bir bedel ödemek zorundaysa bu bedel uyuşturucu sigara ve diğer bağımlı olacak her şeyden uzak durarak ödenmesi kolay ve basit bir bedel olacaktır. Yoksa uyuşturucu ve sigaranın dünyamıza örnek olan bu milletimize ödeyeceği bedeller çok ağır olacaktır” dedi.

Konferansa, Uzman Klinik Psikolojik Danışman Mehmet Emin Kızgın , Sivil Toplum Kuruluşları Derneği Başkanı Semih Kıbrıs, Osmanlı Ocakları Teşkilat Başkanı Ayşe Gürkan, Profesör Doktor Kadirhan Sunguroğlu ve vatandaşlar katıldı.