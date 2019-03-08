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Osmanlı Ocakları Federasyonundan ‘‘Cumhur Şöleni"

Osmanlı Ocakları Federasyonu, Ankara’da AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki’ye destek için ‘Cumhur Şöleni‘ adı altında program düzenleyecek.

Osmanlı Ocakları Federasyonu, Ankara'da AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'ye destek için ‘Cumhur Şöleni‘ adı altında program düzenleyecek.


Osmanlı Ocakları Federasyonundan yapılan açıklamada, 24 Mart'ta Atatürk Spor Salonu'nda saat 14.00'de başlayacak ‘Cumhur Şöleni‘nde sanatçılar Kader, Hamiyet, Ömer Danış, Küçük İbo, Nur Ertürk, Gaye Aksu, Barış Bahtiyar, Cüneyit Özçelik'in sahne alacağı belirtildi. Tüm AK Partili belediye başkan adaylarının katılacağı programa ayrıca BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve genel merkez yöneticilerinin de davet edildiği kaydedildi.

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