Osmanlı Ocakları Genel Başkan Başdanışmanı Derun Ülgen'den Konya'daki köpek katliamına tepki

Osmanlı Ocakları, Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir köpeğin kürekle katledilmesine sert tepki gösterdi.

Konya'da barınakta görevlinin elindeki kürekle vurarak köpeği öldürdüğü görüntüler büyük tepki çekti. Bu vahşete sessiz kalmayan Osmanlı Ocakları Genel Başkan Başdanışmanı Derun Ülgen, "İnsan eliyle barınaklara kapatılan ve orada bakımsızlık ve türlü işkencelere maruz kalan bu canların sonuna kadar sesi olacağız" dedi.

Türkiye, Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çekilen görüntüleri konuşuyor. Bir görevlinin elindeki kürekle köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu iddiası sosyal medyada infial oluşturdu. Barınaktaki hayvanların telef edilmesine bir tepki de Osmanlı Ocakları'ndan geldi.

Açıklamasında şu ifadelere yer veren Ülgen: "Geçtiğimiz günlerde Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşanan katliamı Osmanlı Ocakları olarak şiddetle kınıyoruz. Yaşadığımız dünyayı paylaştığımız diğer canlılara ve onların doğal ortamlarında yaşam hakkına saygı göstermek insan olmanın gerekliliği iken, insan eliyle barınaklara kapatılan ve orada bakımsızlık ve türlü işkencelere maruz kalan bu canların sonuna kadar sesi olacağız.

Bir merhamet dini olan İslam, hayvan haklarına riayet edilmesini, onlara şefkat ve merhamet gösterilmesini emrederken ve Osmanlı döneminde hayvan hakları çeşitli düzenlemelerle korunurken, maalesef bugün geldiğimiz noktada ülkemizde masum hayvanlara şiddet ve işkence olaylarına sıklıkla tanık olmaktayız. Hangi sebeple olursa olsun, sokaklarda ya da barınaklarda bizlere muhtaç olarak yaşayan bu canlara kötü davranılması kabul edilemez. Bu çerçevede, Hindistan'ın siyasi ve ruhani lideri Mahatma Gandhi “Bir milletin büyüklüğü ve ahlaki gelişimi hayvanlara olan davranış biçimi ile değerlendirilir” sözü akla gelmektedir. Yaşanan bu korkunç olayı bir kez daha şiddetle kınıyor, sokaktaki canların güven ve mutluluk içinde yaşayacakları bir ortamın en kısa sürede hayata geçmesini temenni ediyoruz" dedi.