Osmanlı Ocakları Genel Başkan Başdanışmanı Güngör: “Ocak Partisi'nin kapıları tüm gençlere sonuna kadar açık olacak”

Osmanlı Ocakları bünyesinde kurulan Ocak Partisi'nde gençlere önem verildiğini belirten Osmanlı Ocakları Genel Başkan Başdanışmanı İbrahim Gökhan Güngör, "Gençlere ülkelerine ve kendi geleceklerine sahip çıkacakları konusunda güveniyorum. Ocak Partisi'nin kapıları tüm gençlere sonuna kadar açık olacak" dedi.

Osmanlı Ocakları Genel Başkan Başdanışmanı İbrahim Gökhan Güngör, Osmanlı Ocakları'nın siyasi hareketi olarak kurulan Ocak Partisi'ne dair açıklamalarda bulundu. Ocak Partisi'nin genç nesillerin geleceği için projeler ürettiklerini aktaran Güngör, "Türkiye'nin ve gençlerimizin yarınları için Partimizi ve Parti Projelerimizi tanıtarak hızlandırıyoruz. Bu anlamda Ocak Partimizin binasında gençlere yönelik öğretici eğitimler, aynı zamanda kültür-sanat aktiviteleriyle faaliyetler düzenleyeceğiz. Ocak Partisi'ne katılımlar sürerken partimizin giderek daha fazla ilgi gördüğünü ifade etmek isterim" değerlendirmesinde bulundu.

“Kimsenin rengiyle, kimliğiyle, kişiliğiyle, şekliyle, karakteriyle işimiz yok”

Ocak Partisi'nin gençlere kapılarının daima açık olduğunu kaydeden Güngör, "Gençlerimizi eğitim, kültür, sanat ve spor gibi faaliyetlerle geleceğe hazırlamak için çalışacağız” ifadelerine yer vererek, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Dil eğitimleri, Kur'an kursu, Osmanlı tarihi, spor faaliyetleri gibi bir çok alanda gençlerimize güzel projelerimizle destek çıkacağız. Çünkü önümüzdeki seçimlerin başrolü şu veya bu parti değil, gençlerimizdir. Bu bakımdan gençlerimizin hayalleri, düşünceleri bizim için önemlidir. Bu yüzden gençlerimizin asıl gelmesi gereken yer Ocak Partisi'dir. Bu Ocak, gençler için her anlamda sonuna kadar tütecek. Bu Ocak, gençlere yeri gelecek ev olacak. Yeri gelecek okul olacak. Bu Ocak, destek isteyen tüm gençlere her daim sahip çıkacak. Bizim kimsenin rengiyle, kimliğiyle, kişiliğiyle, şekliyle, karakteriyle işimiz yok. Tam tersine öğrenmek isteyene, doğru yolu bulmak isteyene, kandırılmış oy için kullanılmak istenenlere doğruyu göstereceğiz. Bıkmadan, usanmadan gerçekleri öğreteceğiz. Bunun için önce hep birlikte kendi medeniyetimizi, tarihimizi, kültürümüzü, değerlerimizi en iyi şekilde yapacağımız faaliyetlerle öğreteceğiz. Çünkü bizim ihtiyacımız olan gençlik, ülkesine ve milletine gönülden bağlı bir gençliktir. Biz gençleri kuşaklarla bölmeyeceğiz. A'sından Z'sine hepsine sahip çıkarak onlara için çalışmalar yapacağız".

“Ocak Partisi'nin kapıları tüm gençlere sonuna kadar açık olacak”

Güngör şöyle devam etti: "Gençlere ülkelerine ve kendi geleceklerine sahip çıkacakları konusunda güveniyorum. Ocak Partisi'nin kapıları tüm gençlere sonuna kadar açık olacak. Çünkü yaklaştığımız 2023 hedeflerimiz sadece bir seçim değil, gençlere bırakacağımız en büyük mirasımız olacaktır. Bu anlamda evvela gençler ne istiyor, ne bekliyor, gençler neye ihtiyaçları olduğunu söylüyor sorularından alacağımız cevaplarla gençlere ulaşmalı ve gençlerle beraber olmalıyız. Çünkü gençlerin dertleriyle dertlenecek, onlarla şiir okuyacak, türkü söyleyecek, eğlenecek yani dost olacak. Onlara hamasetle değil irfan ile özgüven aşılayacak, heyecanlarını bilince dönüştürecek, onlara gerçek bir örnek olacak büyüklere ihtiyaçları var" dedi.