Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat: “14 Mayıs'ta oyumuzu Erdoğan'a vereceğiz”

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı ve Ocak Partisi Kurucusu Kadir Canpolat, "Ocak Partisi'nin kurucularıyla bir araya geldik ve ortak aldığımız kararla 14 Mayıs'ta sandığa gidip, cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğiz" dedi.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı ve Ocak Partisi Kurucusu Kadir Canpolat, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine dair açıklamalarda bulundu. Osmanlı Ocakları Genel Merkez Binasında konuşan Canpolat, seçimlerde cumhurbaşkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini, milletvekilliği için ise AK Parti'ye oy vereceklerini ifade etti.

“14 Mayıs'ta oyumuzu Erdoğan'a vereceğiz”

Canpolat, Ocak Partisi ve Osmanlı Ocakları olarak 14 Mayıs'ta yapılacak olan 2023 Türkiye Yeni Yüzyılını inşa etmek için hep beraber hareket etme kararı aldıklarını dile getirerek, “Ülkemizde dış devletlerin kirli oyunlarını görüyoruz. Seçime giderken bu kirli oyunu bozmak için karar aldık. Bu kararımızda tüm ulusumuza seslenmek isteriz ki dönemde özellikle Türk Devleti'nin ve milletinin istikrarı, huzuru ve ferahı için Ocak Partisi üyeleri ve Osmanlı Ocakları teşkilatları olarak 72 il başkanımız 436 ilçe başkanımızla istişareler yaptık. Ocak Partisi'nin kurucularıyla bir araya geldik ve ortak aldığımız kararla 14 Mayıs'ta sandığa gidip cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğiz. Siyasi parti oyumuzu da AK Parti'den yana kullanacağımızı arz etmek isterim” diye konuştu.

“Biden'ın söylemiş olduğu ‘Türkiye'deki müttefiklerimizle Erdoğan'ı indireceğiz' söylemine karşı bizler de Cumhurbaşkanımızın yanında ölümüne yer alacağız”

Türkiye'deki yönetimin, Millet İttifakı'na emanet edilemeyeceğini düşündüklerini söyleyen Canpolat, “İçerideki ve dışarıdaki Yeni Türkiye Yüzyılı'nın önüne geçmek isteyen, Türkiye'nin istikrarını baltalamak isteyen, Türkiye'yi dış devletler önünde mahcup etmek isteyen, Türkiye'nin büyümesini engellemek isteyen Sayın Biden'ın söylemiş olduğu ‘Türkiye'deki müttefiklerimizle Erdoğan'ı indireceğiz' söylemine karşı bizler de Cumhurbaşkanımızın yanında ölümüne yer alıp Türkiye'nin Yeni Yüzyılı'nda bir müdafaa eri gibi oy kullanacağız. Hem Cumhurbaşkanımıza destek vereceğiz hem de AK Parti'den yana da oy kullanacağız” ifadelerini kullandı.

“Türk'ü, Kürt'ü, Alevi'si, Sünni'siyle, hatta gayrimüslimleri ile hep beraber Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı yeniden başkan yapalım”

Millet İttifakı'ndaki tüm siyasi parti üyeleri ve parti genel başkanlarına da seslenen Canpolat, “Böylesine kutlu, böylesine güzel bir atmosferi gelip hep beraber yıkmayalım. Gelin ülkemize sahip çıkalım, ülkemizin yerli ve milli lideri olan Cumhurbaşkanımıza sahip çıkalım, AK Parti'ye oy verelim, sandıkları patlatalım ki Türkiye düşmanları, Türkiye'deki müttefikliği, kardeşliği ve beraberliği bütün dünya görsün. Tavsiyemiz şudur ki; gelin hep beraber Türkiye'yi beraber yönetelim. Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle, hatta gayrimüslimleri ile hep beraber bir olalım güzel Türkiye'mize sahip çıkalım, 14 Mayıs'ta ilk turda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden başkan yapalım” açıklamasında bulundu.