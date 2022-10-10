Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat: ”Başörtüsü konusu CHP'nin suçluluk psikolojisidir”

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' çıkışını yorumladı. Canpolat, bu hamlenin CHP'nin geçmişte yapmış olduğu zulümlerle ilgili bir suçluluk psikoloji içerisinde olduğu için türban meselesini ortaya getirdiğini ifade etti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsüne yasal güvence' çıkışına Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat'tan yorum geldi. Külliye TV canlı yayınında moderatör Sema Gökbakar'ın sorusunu cevaplayan Canpolat, CHP'nin Atatürk'ün partisi olmadığını bildiğim için diyorum ki senin gücün yetmez türban meselesini çözmeye Kılıçdaroğlu. O bez parçası dediğin türban seni sandığa gömecek” dedi.

Kadir Canpolat, konuyla ilgili görüşlerini şu ifadelerle aktardı: "Şalcı bacıyı asan CHP sen türbandan mı oy alacağını düşünüyorsun? Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki gel bu konuda dürüst adam gibi adamsan biz bunu Anayasa düzeninde halledelim. Nereden çıktı şimdi bu türban meselesi? Biz bu türban olayını çözeli çok zaman oldu. Kılıçdaroğlu dürüstsen gel anayasa zemininde bunu halledelim. CHP'de sayın Kılıçdaroğlu'na mı inanalım? Yoksa şu anda CHP'de kazanlar kaynıyor oradakiler mi inanalım?"

Kılıçdaroğlu'nda bir suçluluk psikolojisi olduğunu ifade eden Canpolat, "Elinde Kur'an-ı Kerim'le Allah diyenler bugün Amerika'nın güdümünde Türkiye düşmanlığı yaptılar, Türk'e düşmanlık yaptılar, Müslümanlığa düşmanlık yaptılar. Sayın Kılıçdaroğlu takıyyenin daniskasını yapıyorsun. Sen kimi kandırıyorsun? Tamam sen bunları yapıyorsun ama CHP'de şu an kaynar kazan kaynamaya başladı. CHP'ye de yazık bu zihniyeti değiştirmeye çalışma. Kendin takıyye yapacaksın diye CHP'ye yön vermeye çalışma. Sen CHP yön veremezsin. CHP'nin Atatürk'ün partisi olmadığını bildiğim için diyorum ki senin gücün yetmez türban meselesini çözmeye. CHP'den dışlanırsın, akıllı ol oradan gidersin. İşimiz kötü olur senin oradan gitmemen lazım yoksa başkaları gelir işimiz zora girer. Sen orada olduğun için biz çok mutluyuz. Lütfen orayı terk etme. CHP'nin başında Kılıçdaroğlu'nun olması bizim için son derece fevkalade bir yarışta rahatlıktır" dedi.

O bez parçası dediğin başörtüsü seni sandığa gömecek

Kılıçdaroğlu'nun başında bulunmuş olduğu CHP kaybetmeye mahkum olduğunu söyleyen Kadir Canpolat açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Çünkü onların miadı dolmuştur. Çünkü CHP artık gerçek kimliğini ortaya çıkarmaya yüz tutmuştur. CHP yaptığı hatalarla artık yüzgöz olmaya başlamıştır. Geçmişte yapmış olduğunuz zulümlerle ilgili bir suçluluk psikoloji var ki türban meselesini ortaya getiriyorsunuz. Bizim yaptıklarımız ortaya çıkacak korkusuyla hemen türbana sarılıyorsunuz. O bez parçası dediğin türban seni sandığa gömecek Kılıçdaroğlu. Çünkü oradaki zihniyeti biz biliyoruz. Bunu yapacaksa yine Cumhur İttifakı yapar, Erdoğan yapar, Bahçeli yapar. Sen şimdi bu teklifi getirirsin seçimden sonra da türban takmak yasaktır dersin ne olacak o zaman? Bu millete yine zulmedeceksin yine oyun peşindesin. Senin dinle alakan yok, Türklükle alakan yok, Kürtlerle alakan yok, Atatürkler alakan yok. Senin Bidenle alakan var, Yunanlılarla alakan var, Türkiye düşmanlarıyla alakan var, PKK ile alakan var, FETÖ ile alakan var, onlar daha çok sana cazip geliyor, biz değil. Sen PKK'nın sorunlarını çözmeye çalış sayın Kılıçdaroğlu. Bunu siyasi bir hamle olarak görüyoruz. Bize çok samimi gelmedi."