Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat: “Bütün Osmanlı torunları olarak Macron'a yüksek perdeden tepki vermeye davet ediyoruz”

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Fransa'da okullarda ‘ifade özgürlüğü' iddiasıyla Hz. Muhammed'in karikatürlerinin gösterilmesi ve Cumhurbaşkanı Macron'un bu durumu savunmasına sert tepki gösterdi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat, Fransa'da Müslümanlara yönelik baskı ve tehditlerin ardı arkası kesilmeden devam ettiğini belirterek, en son Hz. Muhammed'e yönelik çirkin karikatürlerin kitapçık haline getirilerek liselerde dağıtılacak olmasını bardağı taşıran son damla olarak nitelendirdi. Kadir Canpolat, “600 yıl dünyaya hükmeden Osmanlı'nın torunları olarak Fransa'yı ve Macron'u sert bir dille kınıyorum, telin ediyorum, lanetliyorum. Fransa başta olmak üzere tüm dünyadaki Müslümanları Peygamberimize karşı hakaret içeren karikatürlere tepki göstermeye davet ediyorum. Macron, özür dileyene kadar hiçbir şekilde Fransız mallarını tüketmemeliyiz” dedi.

Hz. Muhammed'e yönelik hazırlanan karikatürleri “alçakça bir provokasyon” olarak nitelendiren Canpolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Macron, alçakça hazırlanan karikatürler üzerinden aklınca İslam ümmetinin lideri konumundaki Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak provokasyon yapmaya çalışıyor. 500 yıl önce ecdadımız Osmanlı'nın desteğiyle ayakta kalan Fransa'ya ve Macron'a provokasyondan vazgeçin aksi halde attığınız bu provokatif adım sizi yakar.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarına yönelik boykot çağrısını desteklediklerini belirten Kadir Canpolat, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Fransız mallarını asla almayın' çağrısına bütün milletimiz uymalıdır. Türkiye olarak, Fransa'daki büyükelçimizi geri çağırmalıyız ve ülkemizdeki Fransa büyükelçisini ise ülkesine göndermeliyiz” dedi.