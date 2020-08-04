Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat'tan gençlere Covid-19 uyarısı

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Türkiye'yi etkisi altına alan Covid-19 salgını hakkında gençlere uyarılarda bulundu. Özellikle gençlerin sosyal mesafe ve maske kullanımını önemsemediğine dikkat çeken Canpolat , “Gençlerimizin sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeye ve maske kullanmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Covid-19'a karşı maske kullanımının öneminden bahseden Canpolat, “Dünyamız büyük bir salgınla karşı karşıyadır. Süper güç denilen devletlerin bile bugün salgına karşı çaresiz kaldıklarını görüyoruz. Maalesef vatandaşlarımız Covid-19'a karşı ilk zamanlardaki gerekli hassasiyeti göstermiyorlar. Sosyal mesafeye uyulmuyor, insanlarımız eskisi gibi dikkat etmiyor, maske kullanımı yapmıyor” dedi.

Canpolat, Covid-19 salgınında gençlerin çok dikkatsiz davrandığına dikkat çekerek, “Bu salgında çok etkilenen kesim ise yaşlılarımız. Covid-19 salgını en çok yaşlılarımız üzerinde etkili oluyor. Sokaklarda ve birçok yerde gençlerimizin sosyal mesafeyi dikkat etmediğini ve maske takmadığını şahit oluyoruz. Bu durumda onlar doğal taşıyıcı yapıyor ve yaşlıları hedef alıyor. Bizler gençlerimize güveniyor ve seviyoruz. İleride milletimize yön verecek olan gençlerimizin sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeye ve maske kullanmaya davet ediyoruz. Bunu kendileri için olmasa bile hastalığa karşı hassas olan yaşlılarımız için istiyoruz” diye konuştu.