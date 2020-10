Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat'tan İYİ Partili Ümit Özdağ'a destek

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, İYİ Parti'den ihraç edilmesi gündeme gelen Prof. Dr. Ümit Özdağ'a destek vererek, “Ümit Özdağ'ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun ‘FETÖ'cü olduğu' şeklindeki açıklaması nedeniyle hedefe konulmasını kınıyor ve Sayın Özdağ'ı FETÖ ile mücadelede gösterdiği onurlu duruş nedeniyle destekliyorum” dedi.

FETÖ iddialarının ardından İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, “Ümit Özdağ'ın yanındayız” mesajı verdi. Türkiye'nin bekası bakımından FETÖ ile mücadelenin hayati önem taşıdığına dikkat çeken Canpolat, şunları söyledi:

“Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın açıklamaları sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilgili kişi hakkında soruşturma başlatılmış olmasını önemsiyorum. Savcılık iddiaları ciddiye alarak soruşturma başlatmışsa mutlaka önemli bazı delilerin olduğu kanaatindeyim.”

“Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türkiye'yi tehdit eden dünyanın en sinsi bir terör örgütü olduğunu herkesin bilmesi gerekiyor” diyen Canpolat, “Bu alçak örgütün her partiye, her kuruma sızdığını artık tüm Türkiye biliyor. Alçak ve sinsi bu örgüte karşı mücadele etmek, hem devletimizin ilgili kurumları ve hem de tüm siyasi partilerimizin birinci görevi olmalıdır. Hangi siyasi partide bu hain örgütle iltisak ve irtibatı varsa kesinlikle onlarla ilgili de derhal gerekli yasal süreç başlatılmalıdır. FETÖ ile mücadele eden devletimizin tüm ilgili birimlerinde görev yapan her bir görevlimizin de yanında olduğumuzu, onların her daim destekçisi olduğumun bilinmesini isterim. Osmanlı Ocakları olarak FETÖ ile mücadele etmeyi bir vatan, bir bayrak görevi olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.