Osmanlı Ocakları, HDP'nin kapatılması için Yargıtaya başvurdu

Osmanlı Ocakları Genel Merkezi, HDP'nin kapatılması için Yargıtaya müracaat etti.

Konuyla ilgili Osmanlı Ocakları Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, HDP'nin kapatılması için Genel Başkan Kadir Canpolat liderliğinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatta bulunulduğunu belirtildi. Açıklamada Genel Başkanı Kadir Canpolat, şu ifadelere yer verdi:

"Bir taraftan Mehmetçiğimiz PKK ile savaşırken, diğer taraftan HDP'nin elini kolunu sallayarak siyaset yapmasını kabul etmiyoruz. ABD ve İsrail desteği olan örgütleri istemiyoruz. Hendek savaşlarında HDP'li belediyelerin nasıl PKK'ya yardımda bulunduklarını iyi biliyoruz. PKK propagandası yapıp, ‘Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz' diye kimlerin söylediğini de çok iyi biliyoruz. Bizler ırk, cins ve siyasi ayrımı yapmayan bir teşkilatız. Fakat Kürt kardeşlerimiz üzerinden ayrımcılık yapılmasını asla kabul edemeyiz. Hal böyle iken HDP'nin varlığı bir an önce son verilmelidir, ilgili kişiler cezalandırılmalıdır.”

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na HDP'nin kapatılması dilekçesini teslim ettiklerini belirterek, “HDP kapanacak, teröre destek son bulacaktır" dedi.