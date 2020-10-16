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Osmanlı Ocakları: “Işıkçı' AYM yargıcı istifa etmeli, aksi halde protesto eylemlerine başlayacağız”

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım’ın sosyal medyada paylaştığı ‘Işıklar yanıyor’ mesajı nedeniyle ivedilikle istifa etmesi gerektiğini belirten Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, “Paylaşımın sahibi Engin Yıldırım’ın bu saatten sonra AYM üyesi olarak görev yapması bu ülkenin menfaatlerine aykırı bir durum olacaktır.

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medyada paylaştığı ‘Işıklar yanıyor' mesajı nedeniyle ivedilikle istifa etmesi gerektiğini belirten Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, “Paylaşımın sahibi Engin Yıldırım'ın bu saatten sonra AYM üyesi olarak görev yapması bu ülkenin menfaatlerine aykırı bir durum olacaktır. Kendisini derhal istifaya davet ediyoruz. Yıldırım'ın istifa etmemesi halinde Türkiye genelinde protesto eylemlerine başlayacağız” dedi.


Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın özür dilemesinin yeterli olmadığını belirten Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat yaptığı açıklamada, “Paylaşımın sahibi Engin Yıldırım'ın bu saatten sonra AYM üyesi olarak görev yapması bu ülkenin menfaatlerine aykırı bir durum olacaktır. Kendisini derhal istifaya davet ediyoruz. Yıldırım'ın istifa etmemesi halinde Türkiye genelinde protesto eylemlerine başlayacağız” ifadelerini kullandı.


Darbeci zihniyetin yüksek yargı organı olan AYM'den temizlenmesi gerektiğini söyleyen Canpolat, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Zühtü Arslan çıkıp açıklama yaparak ‘ışıkçı' yargıcın istifasını istemeli ve o da üzerine düşen görevi yerine getirmelidir.”


MHP lideri Devlet Bahçeli'nin “Anayasa Mahkemesi baştan yapılandırılmalıdır” çağrısına destek verdiklerini ifade eden Canpolat, “Cumhur İttifakı başta olmak üzere TBMM'de görev yapan tüm yerli ve milli düşüncedeki vekillerimizi AYM'nin yeniden yapılanması konusunda destek olmaya çağırıyoruz” şeklinde konuştu.

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