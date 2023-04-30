Osmanlı Ocakları kime oy vereceklerini 4 Mayıs'ta açıklayacak

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir köşesinde faaliyetlerde bulunan bütün teşkilat mensuplarının 14 Mayıs'ta kime oy vereceklerini 4 Mayıs'ta açıklayacaklarını duyurdu.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine yönelik yazılı açıklamada bulunarak seçimlerinde alacakları tavır konusunda değerlendirmelerde bulundu.

4 Mayıs toplantısına davet etti

Genel Başkan Canpolat, “Osmanlı Ocakları, milletimizin takdirini kazanmış köklü bir teşkilattır. Türkiye'nin ve dünyanın pek çok yerinde teşkilatlarımız gece gündüz demeden bu ülke için, bu vatan için çalışıyor. Kendi aramızda yaptığımız istişareler sonucunda 14 Mayıs'ta kime oy vereceğimizi basın toplantısı ile kamuoyuna duyuracağız. 4 Mayıs tarihinde Osmanlı Ocakları Genel Merkezimizde saat 12.00'de yapacağımız basın toplantısına bütün basın mensuplarını vatandaşlarımızı davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sandıklar üzerinden Türkiye'ye büyük bir operasyon çekilmek isteniyor”

“Aziz milletimiz Türkiye'nin geleceği bakımından en doğru kararı 14 Mayıs'ta verecektir” diyen Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, sözlerini şöyle tamamladı:

“Her bir seçimin kuşkusuz kendi konjektürü bakımından çok önemlidir anacak 14 Mayıs, Türkiye'nin var olup olmaması açısından tarihi bir önemdedir. Küresel sistemin en üst ligine çıkan Türkiye'nin önüne set çekilmek isteniyor. Küresel aktörler Türkiye'yi 15 Temmuz'da işgale kalkıştı ama başaramadı. Ekonomi üzerinden Türkiye yerle bir edilmek istendi ama yine çok şükür ki başarılı olunamadı. Şimdi ise 14 Mayıs'ta Türkiye'ye resmen sandıklar üzerinden büyük bir operasyon çekilmek isteniyor.”