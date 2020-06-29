Osmanlı Ocakları üyesi Canpolat dualarla anıldı

Osmanlı Ocakları üyesi Hiranur Canpolat'ın ölümünün 40'ıncı günü dolayısıyla mevlidi şerif okunarak dualar edildi.

Geçirdiği bir kaza sonucu 40 gün önce hayatını kaybeden Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat'ın kızı Hiranur Canpolat, Erzurum'un Horasan ilçesi Çayırdüzü Mahallesi'nde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif ile anıldı. Mevlit programında, ilahiler de seslendirildi. Okunan Mevlid-i Şerifin ardından vatandaşlar, Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat ve aile üyelerine başsağlığı ve sabır diledi.

Programa Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Osmanlı Ocakları Türkiye Gençlik Kolları Başkanı Fazlı Bal, Genel Merkez Halkla ilişkiler Başkanı Sefa Canpolat, Ocak üyeleri ve birçok davetli katıldı.