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Osmanlı Ocakları'ndan Adana'da “Osmanlı'da Hoşgörü” konferansı

Osmanlı Ocakları Derneği, Adana’nın Karaisalı ilçesinde ‘Osmanlı’da Hoşgörü’ konulu konferans düzenledi.

Osmanlı Ocakları Derneği, Adana'nın Karaisalı ilçesinde ‘Osmanlı'da Hoşgörü' konulu konferans düzenledi.


Konferansın açılış konuşmasını yapan Osmanlı Ocakları Derneği Genel Başkanı Kadir Canpolat, “Osmanlı Devleti'nde Osmanlı askerleri ücretsiz askerdi, gönüllüydü. Eğer bir devletin gönüllü askerleri varsa devleti ilelebet devam eder” dedi.


Canpolat, Osmanlı Devleti'nde Osmanlı askerlerinin ücretsiz asker olduğunu, gönüllülük esasıyla yapılan bu hizmetin Osmanlı Devleti'ni ilelebet devam ettirdiğini belirterek, “İşte biz de Osmanlı Ocakları olarak devlet-i aliyyenin gönüllü askerleriyiz. Tüm teşkilatımız bu vatanın bu milletin askeridir. Kefenli liderin kefenli askerleridir. Biz, hiçbir siyasi partiye organik bağla bağlı değiliz ancak dış güçlere karşı özellikle şu zor dönemde kefenli liderin, Erdoğan'ın askeriyiz. Hazreti Fatih'ten Atatürk'e kadar gelmiş bütün liderlerimizin izinde, Erdoğan'ın emrindeyiz. Bir ahlakla, bir vicdanla Osmanlı Ocaklarıyız. Dünyanın her yerinde Osmanlı medeniyetini ayağa kaldırmaya yemin ettik. Özel dönemlerden geçiyoruz. Milletin Cumhurun ittifakı ile bir olduğunu görüyoruz ve bu bilinçle önümüzdeki seçimlerde oy kullanacağını biliyoruz'' dedi.


Konferansta programa katılamayan AK Parti Adana milletvekilleri Tamer Dağlı ve Ahmet Zenbilc'‘nin mesajları okundu. Konferansa, Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat, Osmanlı Ocakları Genel Merkez Yöneticileri, Osmanlı Ocakları Teşkilatları, emekli Müftü Prof. Dr. Yazar Ragıp Güzel, Karaisalı Kaymakam Vekili Melih Aydoğan, Karaisalı Belediye Başkanı Sadettin Aslan, eski Karaisalı Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kuşçu ile vatandaşlar katıldı.

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