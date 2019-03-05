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Osmanlı Tarihçisi Prof. Dr. Pedani vefat etti

Türk Tarih Kurumu Şeref Üyelerinden Prof.

Dr. Maria Pia Pedani, 1 Mart 2019 günü 66 yaşında yaşamını yitirdi.


Dr. Maria Pia Pedani, 1 Mart günü 66 yaşında vefat etti. 14-18. yüzyıl Osmanlı Tarihi ile Osmanlı-Venedik ilişkileri alanında önemli çalışmalara imza atan Prof. Dr. Pedani, çalışmalarını uzun yıllardır öğretim üyesi olarak görev yapmakta olduğu Venedik Ca' Foscari Üniversitesinde sürdürüyordu. Özellikle Osmanlı-Venedik ilişkilerini aydınlatan arşiv çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Pedani, bu alanda barış antlaşmaları, hududnameler, diplomatik kayıtlar gibi belgelere dayanan çok sayıda eser kaleme almıştı.


Akademik çalışmalarının yanı sıra Venedik ile Türkiye'den çeşitli üniversiteler arasında düzenlediği öğrenci değişim programları gibi faaliyetlerle alanın kurumsallaşmasına da katkı sağlayan Pedani'nin, Osmanlı Padişahının Adına: İstanbul'un Fethinden Girit Savaşı'na Venedik'e Gönderilen Osmanlılar başlıklı kitabı Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlanmıştı. Pedani'nin Doğu'nun Kapısı Venedik, Osmanlı'nın Büyük Mutfağı gibi eserleri de geçtiğimiz yıllarda Türkçeye kazandırılmıştı.

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