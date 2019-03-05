Osmanlı Türkçesi yarışması Türkiye Finali yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile Hayrat Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği Osmanlı Türkçesi yarışması Türkiye Finali Ankara'da yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile Hayrat Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği Osmanlı Türkçesi yarışması Türkiye Finali Ankara'da yapıldı. Türkiye genelinde düzenlenen yarışma, Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Yarışmanın Türkiye finalinde, 10 ayrı ilde birinci olan gençler yarıştı. Yarışmaya katılım için ön bilgi istenmedi. Başvuruların tamamlanmasının ardından, yarışmaya katılacak tüm öğrencilere 24 saatlik Osmanlı Türkçesi kursu verildi. Ülke genelinde 39 bin öğrencinin başvurduğu yarışmaya, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yurtlarından 1430 öğrenci katıldı, 19 öğrenci yarı finale çıktı.

Ortak sorular ve riziko etabı olmak üzere iki etaptan oluşan yarışmanın finalinde, birinci etapta 6 soru, ikinci etapta her öğrenciye 3 soru olmak üzere toplam 30 soru soruldu. Finalde, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden Sevdanur Güzel birinci, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tahsin Banguoğlu Yurdundan Davut Karalı ikinci, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden Fatma Ceren üçüncü oldu.

Finalinde, birinci olan öğrenciye 5 bin, ikinci olan öğrenciye 4 bin ve üçüncü olan öğrenciye 3 bin lira para ödülü verildi. Ayrıca ilk 5'e giren öğrencilere Kudüs ve Balkanlar gezisine kurasız katılma hakkı, yarı finalde ilk 3'e giren öğrencilere ise bir yıllık Osmanlıca Dergisi aboneliği hediye edildi.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan öğrencilerin, ders dışı zamanlarını verimli değerlendirmeleri, milli, manevi, sosyal, kültürel, bedensel, ruhsal, zihinsel yönden gelişimlerine destek olarak, aralarında birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek, dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek, kötü alışkanlıklar ve olumsuz davranışlardan korumak amacıyla, eğitim, sosyal, kültürel faaliyetler düzenlendiği belirtildi.

Bu kapsamda KYK, 623 yıl hüküm süren Osmanlı devletinin tarihi ve kültürel mirasını genç kuşaklara aktarabilmek için yurtlarda birçok dilin yanı sıra, Osmanlı Türkçesi kursları düzenliyor. 2013 yılından bu yana düzenlenen kurslarda, 30 bin 17 üniversiteli gencin Osmanlı Türkçesini öğrendiği, bu yıl da 4 bin 934 öğrencinin katıldığı kurslarda, öğrencilerin, milli kültürün temelini oluşturan eserleri okuyacak ve anlayacak seviyeye geldiği belirtildi.

Düzenlenen yarışmaya, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü Recep Ali Er, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu ile çok sayıda yurt öğrencisi katıldı.