Osmanlı Ocakları Federasyonu Adana Karaisalı Şubesi tarafından ‘Osmanlı'da Kültür ve Sanat Konferansı' düzenlendi.

Osmanlı Ocakları Federasyonu Karahisarlı İlçe Başkanı Velican Konuk'un açılış konuşmasını yaptı. Konferansta daha sonra söz alan Doç. Dr. Kazım Çiftçi, Osmanlı'dan günümüze kültür ve sanat alanında yapılan çalışmaları anlatarak, “Demirden uçak yapacak uçuracaksınız. Demir'den gemi yapacak yüzdüreceksiniz. Irak'ta, Suriye'de siz varsanız, biz de varız. ABD 10 bin km yollar ötesinden gelip tanklarla silah yığınağı yaparken biz de seyirci kalmayacağız. Biz de varız siz nasıl varsanız biz de varız” dedi.

Konferansta daha sonra söz alan Osmanlı Ocakları Federasyonu Genel Başkanı Kadir Canpolat ise yaptığı konuşmasında “Osmanlı medeniyeti 1299'dan ötelerde başlamış, Türkiye Cumhuriyeti'yle taçlanmış bir medeniyettir. Bu medeniyet içinde kültürü, sanatı ve edebiyatı barındırmış dünyaya hoşgörüsüyle, adaleti ve merhametiyle model olmuş bir cihan devletinin kuruluş yıldönümü bir kez daha kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Katılımın hayli yoğun olduğu konferansa Osmanlı Ocakları Federasyonu Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Ayşe Gürkan, Osmanlı Ocakları Adana teşkilatları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.