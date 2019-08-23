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Osmanlıspor, Başkent derbisi öncesi hazırlıklarını tamamladı

TFF 1.

Lig'in 2. haftasında Başkentte Keçiörengücü ile Osmanlıspor arasında derbi heyecanı yaşanacak.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig 2. haftasında iki başkent ekibi karşı karşıya gelecek. Keçiörengücü'nün Osmanlıspor'u konuk edeceği Başkent derbisi 24 Ağustos Cumartesi günü saat 16.30'da Aktepe Stadı'nda oynanacak.


Lig'in ikinci haftasında Keçiören Aktepe Stadı'nda Keçiörengücü'ne konuk olacak Osmanlıspor hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki haftanın son antrenmanı 50 dakika sürdü. Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman 5'e 2 top kapma oyunuyla devam etti. Daha sonra saha kenarında koşu çalışması yapan oyuncular bireysel şut çalışmasıyla antrenmanı sonlandırdı.


Ankara'da sezonun ilk derbisinde mor-sarılı ekipte tedavisi devam eden Tugay Kacar'ın dışında başka eksik bulunmuyor.

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