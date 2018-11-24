Osmanlıspor hazırlıklara taktik çalışmasıyla devam etti

Osmanlıspor, Tetiş Yapı Elazığspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla devam ettirdi.

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında pazartesi günü Tetiş Yapı Elazığspor'la karşılaşacak olan Başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Yenikent Osmanlı Stadı'nın saha zemininin futbol oynamaya elverişli olmaması sebebiyle Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma için Başkent ekibi yarın Bolu'ya gidecek.

Teknik Direktör Osman Özköylü nezaretinde yapılan antrenmana oyuncular ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra sprint çalışmasına geçildi. 5'e 2 top kapma oyunu oynayan mor-sarılılar taktik ağırlıklı çalışma yaptıktan sonra yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. 1 saat 20 dakika süren antrenmana ameliyat olan Ahmet Eyüp Türkaslan katılmazken Engin Bekdemir antrenmanın ilk etabında takımla birlikte ana bölümde ise takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde çalıştı.