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Osmanlıspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor

Pazar günü sahasında Hatayspor’u ağırlayacak olan Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarını tek antrenmanla devam ettirdi.

Pazar günü sahasında Hatayspor'u ağırlayacak olan Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarını tek antrenmanla devam ettirdi.


Son haftalarda ardı ardına aldığı puanlarla güzel bir hava yakalayan Osmanlıspor, pazar günü sahasında oynayacağı Hatayspor maçına kilitlendi. Başkent ekibi, bu maçın hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki antrenmana mor-sarılı ekip, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra gruplar halinde kuvvet çalışması yapan oyuncular, 1'e 1 hücum ve savunma organizasyonlarında bulundu. Antrenmanın son bölümünde 4 ayrı grup halinde dar alanda çift kale maç yapan başkent ekibi çalışmayı tamamladı.


1,5 saat süren antrenmana hafif adale ağrısı bulunan Beykan Şimşek katılmazken; Tugay Kacar, Todorovic ve Erdem Çetinkaya takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.

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