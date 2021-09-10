OSTİM'de korkutan yangın

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan OSTİM Organize Sanayi Bölgesinde bir iş merkezinin çatısında yangın çıktı. Yaklaşık 195 dükkanın bulunduğu iş merkezinde bulunan lokantaya ait bacadan çıkan yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Sabah saat 11 sularında çıkan yangına, bölge esnafının ihbarı sonrası iş merkezine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Çatının üst tarafı sac olması ve çatı arasındaki yanıcı maddelerin tutuşması ile itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmekte zorlandı. Olay yerine gelen 42 araçlık itfaiye ekibinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yaşanan olaylara şahitlik eden iş yeri sahibi, “İlk başta söndürülmesi gerekiyordu. İtfaiyenin yetersiz ekip göndermesinden dolayı yangın kontrol altına alınamadı. Acilen uçak gönderilmesi gerekiyor, köpük sıkılması lazım. Şuanda yangın çatıda kontrol altına alınamadı. Bunun bedelini biz sonra ödeyeceğiz. Çatının yapımı, iş kaybımız, elektriğin gelmesi ve düzene tekrar girene kadar yaklaşık bir ay geçecek. Esnaf olarak ekonomik sıkıntı çekeceğiz” ifadelerini kullandı

Yangının çıktığı bölgeye yakın yerde çalışan bir vatandaş, “Saat 10'a doğru dükkana gelmiştim. Yangın bir anda çoğalmaya başladı. İtfaiye ekipleri olaya hemen müdahale etti. Yaklaşık bir buçuk saattir devam ediyor” diye konuştu.

Olayla ilgili bilgilendirme yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi, “OSTİM Organize Sanayi 1246. Cadde Cevat Dündar İş Merkezi'nde ‘BACA YANGINI' olduğuna dair gelen ihbarlar üzerine saat 11.11'de Batıkent İtfaiye İstasyonuna olay yerine sevk edilmiştir. 11.16'da olay yerine ulaşan ilk ekibimiz yangının çatıya sirayet ettiğini bildirmiş olup diğer itfaiye istasyonlarından takviye talebinde bulunulmuştur. Söndürme ve müdahale çalışmalarımız 42 araç ve 118 personel tarafından sürdürülmekte olup yangın kontrol altına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” dedi.