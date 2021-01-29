ÖSYM 2020 yılı sınav verilerini açıkladı

Paylaşılan verilere göre bu yıl 41 tane sınav yapıldı ve bu sınavlarda toplam 162 test, 8 bin 77 soru kullanıldı. Soruların oluşturulmasında bin 745 akademisyen / öğretmen görev alırken, sınavlara toplam 10 milyon 698 bin 552 aday katıldı. Sınavlarda toplam 1 milyon 747 bin 620 kişi görev alırken, toplam 46 bin 150 bina sınav sorumlusu da görevlerde yer aldı. Sınavlarda 762 bin 616 salon başkanına görev verilirken, 459 bin 831 gözetmen de yine görev alanlar arasında oldu. 33 bin 442 engelli salon görevlisi (okuyucu, işaretleyici) olarak görevlerde yer aldı.

2020 yılında gerçekleştirilen sınavlarda 31 bin 154 bina cihaz görevlisi, 22 bin 64 nakil kuryesi, 3 bin 480 Nüfus Müdürlüğü görevlisi ve 3 bin 534 sınav evrakı koruma görevlisine yer verildi. Sınavlarda 173 bin 973 Emniyet görevlisi, 3 bin 642 Cezaevi görevlisi ve bin 803 Cezaevi öğretmeni görev aldı. En fazla görevlinin yer aldığı sınav ise, 717 bin 712 görevli ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oldu. Sınavlarda 45 bin 831 bina kullanılırken, 753 bin 112 de salon sınavlara ev sahipliği yaptı.

Sınavlarda toplam 12 milyon 682 bin 871 maske, 69 bin 371 litre dezenfektan, 12 milyon 682 bin 871 adet dezenfektan mendili, 3 milyon 484 bin 446 adet eldiven, 41 bin 670 adet siperlik ve 29 bin 486 adet tek kullanımlık önlük dağıtıldı.