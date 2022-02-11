İhlas Haber Ajansı

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ÖSYM Başkanı Aygün: “18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz (2022-YKS) başvuru klavuzu sitemizde yayımlanmıştır”

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, “18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz (2022-YKS) başvuru klavuzu sitemizde yayımlanmıştır.

Başvurularınızı 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz” dedi.


ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Değerli adaylarımız, 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) başvuru klavuzu osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

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