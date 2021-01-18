İhlas Haber Ajansı

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ÖSYM Başkanı Aygün (Ertelenen sınavlar): "e-YDS 2020/13 ve 2020-YDUS 20 Şubat 2021 tarihinde, 2020-ALES/2 21 Şubat 2021 tarihinde, 2020-DİB-MBSTS 27 Şubat 2021 tarihinde, 2020-YÖKDİL/2 28 Şubat 2021 tarihinde, 2020-Sayıştay Yazılı 6-7 Mart 2021 tarih

ÖSYM Başkanı Aygün (Ertelenen sınavlar): "e-YDS 2020/13 ve 2020-YDUS 20 Şubat 2021 tarihinde, 2020-ALES/2 21 Şubat 2021 tarihinde, 2020-DİB-MBSTS 27 Şubat 2021 tarihinde, 2020-YÖKDİL/2 28 Şubat 2021 tarihinde, 2020-Sayıştay Yazılı 6-7 Mart 2021 tarihinde, 2020-DUS/STS 7 Mart 2021 tarihinde, 2020-KPSS DHBT 11 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

ÖSYM Başkanı Aygün (Ertelenen sınavlar): "e-YDS 2020/13 ve 2020-YDUS 20 Şubat 2021 tarihinde, 2020-ALES/2 21 Şubat 2021 tarihinde, 2020-DİB-MBSTS 27 Şubat 2021 tarihinde, 2020-YÖKDİL/2 28 Şubat 2021 tarihinde, 2020-Sayıştay Yazılı 6-7 Mart 2021 tarihinde, 2020-DUS/STS 7 Mart 2021 tarihinde, 2020-KPSS DHBT 11 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilecek."

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