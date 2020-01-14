ÖSYM Başkanı Aygün, Türk Eğitim-Sen Genel Merkezini ziyaret etti

Dr. Halis Aygün ile yepyeni bir sayfa açıldı. Şeffaf bir yönetim anlayışını ilke edinen Aygün, ÖSYM'nin eskiden olduğu gibi yeniden itibarlı bir kurum olması anlamında büyük bir gayret ortaya koymaktadır” dedi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan'a ziyarette bulundu. Aygün'e ÖSYM Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Akyol ve ÖSYM Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Kişioğlu eşlik etti. Ziyarette bulunan heyeti; Geylan ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri karşıladı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, görevde bir yılı aştıklarını söyleyerek, ÖSYM'nin kamu hayatı için çok önemli bir kurum olduğuna dikkat çekti. İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı başta olmak üzere birçok kamu kurumunun gerek işe alım gerekse görevde yükselme sınavlarının ÖSYM marifetiyle yapıldığını bildiren Aygün, “Önemli ve yoğun bir süreç yaşıyoruz. Kurum yönetimi olarak ifa ettiğimiz görevin ne denli önemli ve hassas olduğunun farkındayız. Her ne kadar son yıllarda birtakım sorunlar yaşansa da, ÖSYM'nin geçmişte olduğu gibi güvenirlilik endeksi en yüksek kurumlarından biri olması için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

Ziyarette ÖSYM Başkanı Halis Aygün'e bu nazik ziyaretinden dolayı teşekkür eden Genel Başkan Talip Geylan, “Bilindiği gibi ÖSYM, Türk toplumunun en güvendiği kurumların başında geliyordu. Ancak geride bıraktığımız yıllarda art arda yaşanan sınav skandalları ÖSYM'yi çok yıprattı. 2010 yılında KPSS skandalı patlak verdi. O dönemde Türk Eğitim-Sen olarak FETÖ'cülerin soruları çaldığını belgeleyerek kamuoyuna ifşa ettik; her fırsatta sorumluların tespit edilip, adalet önüne çıkarılmasını istedik. Türkiye KPSS skandalı ile çalkalanırken, dönemin ÖSYM yöneticileri ne yazık ki yaşananların üzerine ciddiyetle gitmedi. Hatta dönemin ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan, ‘Bir grup mutsuz insanın feryadı' diyerek olayı küçümsedi. Oysa sızıntı olduğu kabullenilse ve şaibenin üzerine kurum içinde gidilseydi, soruları çalanlar çok daha kısa sürede tespit edilecekti. Daha sonra 2011 yılında yapılan YGS'de gizli şifre kullanılarak soruların basit bir yöntemle çözüldüğünü kamuoyuna ilk dillendiren kurumduk. 2011 yılında adaylardan gelen şikayetleri titizlikle inceledik ve feryatlarında ne kadar haklı olduklarını gördük. Sözüm ona alınan yüksek güvenlik önlemlerinin bir anlamı olmadığına tanık olduk. ÖSYM'nin başına getirilen Ali Demir ise şifreleme yöntemi uygulandığını reddetti, tertemiz sınav yaptıklarını iddia etti. Ünal Yarımağan'ın ardından göreve getirilen Ali Demir'in bugün FETÖ üyeliğinden yargılanması ise manidar bir durumdur. Öte yandan, sadece bu sınavlar değil, polis okulları sınavları başta olmak üzere başka sınavlarda da şaibelerin yaşandığının tespit edilmesi ÖSYM'ye darbe üzerine darbe indirmiştir” ifadelerini kullandı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün'ün yeni bir sayfa açtığına değinen Geylan, “Bugüne gelindiğinde ÖSYM'nin şu anki Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ile yepyeni bir sayfa açıldı. Şeffaf bir yönetim anlayışını ilke edinen Aygün, ÖSYM'nin eskiden olduğu gibi yeniden itibarlı bir kurum olması anlamında büyük bir gayret ortaya koymaktadır. Liyakati, ehliyeti önceleyen Halis Aygün, ÖSYM'de şaibeye yol açmamak için her türlü tedbiri almaktadır. Bundan dolayı yapılan sınavlara yönelik kamuoyu güveni her geçen gün artmaktadır. Kendisine ve ekibine bu hassas duruşu nedeniyle de teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.