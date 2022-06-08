Otağ Türk Dünyası Müzik Topluluğu, YTB'nin desteğiyle Ankara'da sahne aldı

Otağ Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle Başkent Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Ankara'da sahne aldı.

Düzenlenen konserde Türk dünyasına ait ezgiler ve danslar sahnelendi. Geleneksel kıyafetlerle sergilenen danslar ile Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'a ait seslendirilen türküler izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Gecede sahne alan orkestra geleneksel çalgılardan kopuz ve dombra da çaldı.

Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası CSO Ada Ankara Konser Salonu'nda yapılan etkinliğe Türk dünyası ülkelerinin misyon şefleri ve çok sayıda davetli katıldı. Konserde ayrıca Nogay Türk'ü dombra sanatçısı Arslanbek Sultanbekov da yer aldı. Ankara'daki üniversitelerde eğitim alan uluslararası öğrenciler de izleyiciler arasında yer aldı.