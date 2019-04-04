Otizmli çocuklar 'biz hasta değil farklıyız' dediler

Milli Eğitim Bakanlığının "Hami Projesi" kapsamında Keçiören'de otizmli çocuklar, "Otizm Farkındalık Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Keçiören'de Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Özel Anlam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Dünya Otizm Farkındalık Ayı'nda "Hami Projesi" kapsamında bir yürüyüş gerçekleştirdi. Öğretmen, öğrenci ve velilerin yoğun olarak katıldığı yürüyüşte otizmli çocuklar mavi balonlarla yürüdü. Yürüyüş öncesi konuşma yapan Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, "Otizm bir hastalık değil bir farkındalık, farklı insanlar olduğunun bilincindeyiz. Farkındalık oluşturmak adına böyle bir organizasyon tertip ettik. Kamu kurumları olarakta kamu hizmetlerine ulaşma noktasında her türlü kolaylığı gerçekleştiren bir idari anlayış hakim. Bu farkındalık organizasyonunun yapılmasında emeği geçen özel ve kamuda tüm kurum, kuruluşları, aileleri ve öğretmenleri kutluyorum" dedi.

Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmenlerinden Serdar Arslan, "Bildiğiniz üzere bu ay 'Otizm Farkındalık Ayı.' Bu kapsamda bizde Keçiören bölgesinde tüm topluma, vatandaşlara özel eğitim ve otizmli bireylerle ilgili farkındalık oluşturmak adına yürüyüşlü bir program düzenledik. Amacımız tüm toplumun, vatandaşların otizmli bireylere karşı tutum ve yaklaşımlarını biraz daha bilinçlendirmek, onlara karşı tutum ve bilgilerini attırmak" diye konuştu.

Kortej eşliğinde özel bir okulun bando takımıyla beraber Keçiören Kaymakamlığı önünden başlatılan yürüyüş, Kalaba Lisesi önünde son buldu. Yürüyüşün ardından Keçiören Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde katılımcılara ikramda bulunularak, gösteri yapıldı.