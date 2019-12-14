İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Oto hırsızlığı çetesi çökertildi

ANKARA (İHA) – Ankara merkezli 6 ilde gerçekleştirilen oto hırsızlığı çetesi operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı, 16 çalıntı, şasi ve motor numaraları değiştirilmiş otomobile el konuldu.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro ekipleri, 2 aylık teknik ve fiziki takip neticesinde oto hırsızlarının çaldıkları otomobillerin şasi numaralarını yurt dışından aynı renk, özellik ve modelde getirdikleri araç şasi ve motor numaralarıyla değiştirerek vatandaşlara sattıklarını belirledi. Oto Hırsızlık Büro ekipleri tarafından takip altına alınan çete üyeleri Ankara merkezli olmak üzere Antalya, İstanbul, Sakarya, Kırşehir ve Mardin illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 16 adet çalıntı, şasi ve motor numaraları değiştirilmiş olduğu tespit edilen araçlara el konuldu. Polis çalınan otomobillerin şasi ve motor numaralarının değiştirilip parçalara ayrıldığı mekanda yaptığı aramalarda çok sayıda oto parçası bulundu. Ele geçirilen parçalar arasında lüks araçlara ait motor aksamları gözden kaçmadı. Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.