Otobüs durağına çarptı, takla attı Faciadan dönüldü

Ankara Keçiören'de, bir aracın otobüs durağına çarpıp takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Keçiören ilçesine bağlı Fatih caddesi üzerindeki Ihlamur Vadisi parkı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dışkapı - Keçiören istikametinde seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybeden A.T (23), otobüs durağına çarptı. Otobüs durağına çarptıktan sonra takla atan A.T idaresindeki araç, durakta bulunan T.G'ye vurdu. Kaza'da sürücü A.T. ve yaya T.G. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine UMKE, çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak hastaneye kaldırdı. Trafik ekipleri aksayan trafiğin kısa sürede akmasını sağladı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"Facia'dan dönüldü"

Günün yoğun saatlerinde gerçekleşen kazada, otobüs durağında kalabalık olmaması olası faciayı engelledi.

"Vatandaşların meraklı bakışları ve cep telefonlarıyla kayıt almaya çalışmaları kameralara yansıdı"

Kazayı gören vatandaşlar, meraklı gözlerle cep telefonlarına sarılarak kazayı kayıt altına almaya başladı. Vatandaşların bu duyarsız tutumu kameralara yansıdı.