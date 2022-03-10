Ankara'da dolmuş ve özel halk otobüsü şoförleri gelen akaryakıt zamları nedeniyle kontak kapattı, vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Ukrayna ve Rusya arasındaki krizin ardından ham petrol varil fiyatının artmasından dolayı akaryakıt fiyatlarında artış meydana geldi. Dolmuş ve özel halk otobüsü şoförleri, gelen akaryakıt zamlarından sonra beklentilerinin karşılanmadığını belirterek bugünden itibaren kontak kapattı. Sabah saatlerinde ulaşım için toplu taşıma araçları ve dolmuşları kullanmayı düşünen vatandaşlar duraklarda kaldı.

Sabahtan beri otobüs ve dolmuş beklediğini belirten Şerafettin Düzgün, “Sabah 07.30'da yola çıktık. Sabah 07.30'dan bu yana otobüs bekleye bekleye bir hal olduk. Binemedik yani bu saate kadar. Bu saatte daha buraya geldik, burada da aynı hala durumdayız. Ne olacaksa sonuç bilmiyoruz. Bunun sonucuna hiç kimse bakmıyor” dedi.

Şoförlerin ücretlere zam istemesiyle ilgili de Düzgün, “Karşılasa ne yapacak, halk ne yapacak. Diyelim ki haydi 10 lira oldu. Bir vatandaş günlük 4 dolmuş parası verdiği zaman da 40 lira. 40 liraya nasıl çalışacak bu adam. Günlük 40 lira yevmiye zaten. Nasıl olacak bu iş. Otobüsçüler kendilerini düşünüyor ama biraz da vatandaşı düşünmesi lazım. Vatandaş ne yapacak” ifadelerini kullandı.